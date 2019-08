Ja, a plakát? Csak egy reklámfogás!

Ujhelyi István szerint a DK korrekt választ adott arra, hogy Dobrev Klára egy korrupt portugál asszisztenst dolgoztat Brüsszelben - a szocialista politikus szerint nem szokatlan az, hogy más országból származó asszisztenst alkalmaznak a képviselők. A Fidesz frakcióvezető-helyettese nem tartja kizártnak, hogy a DK azért alkalmazott egy korrupt politikai tanácsadót, hogy Dobrev Klára alelnök lehessen az Európai Parlament szocialista frakciójában. A DK és az ellenzék a hatalomért és a pénzért mindenre hajlandó – mondta Böröcz László a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Józsefvárosban is marakodik az ellenzék - értesült a Magyar Nemzet. A magát civilnek nevező Pikó András mellett a Baloldal nevű formáció jelöltje, Körmendi Gábor Attila volt szocialista politikus is ringbe száll a polgármesteri székért. Szexuális zaklatás és kényszerítés miatt nyomozás folyik Donáth László egykori szocialista képviselő ellen, aki egy fővárosi szeretetotthonban lelkészként több alkalmazottat is zaklathatott – számolt be róla a TV2. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerint önmagáért beszél és sportdiplomáciai siker, hogy a nyári játékokat megelőző évben Magyarország több olimpiai kvalifikációs világbajnokságot is rendezhet. Alapvető elvárás, hogy szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működjenek a hazai kórházak, ezért rendet kell tenni a gazdálkodásukban - mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. A gazdasági növekedés az első negyedévben elérte csúcspontját és a második negyedévben megindult a GDP növekedési ütemének lassulása - erre következtetnek elemzők a júniusi ipari termelésről kiadott első becslésből. Idén a második negyedévben 1165 forint volt a fizikai munkások átlagos bruttó órabére, ami több mint 16 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest - derül ki a Trenkwalder Recruitment Kft. felméréséből. Havi 40 ezer forint támogatást kaphatnak azok a munkába visszatérő szülők, akik gyermeküket a munkavégzés idejére családi vagy munkahelyi bölcsődében helyezik el - mondta Bodó Sándor államtitkár. Tavaly 7,1 évnyi bruttó átlagkereset kellett egy új, 70 négyzetméteres lakás megvásárlásához Magyarországon – írta a Deloitte európai lakóingatlan-piaci tanulmányában. Az időjárás szeszélyessége ellenére közepesen jó szezonra számítanak a dohánytermesztők az idén - írja a Magyar Nemzet. Párizs volt a legdrágább európai város, ahol négyzetméterenként átlagosan 12 910 euróért lehetett lakást venni - Budapesten tavaly 1853 euró volt átlagosan egy négyzetméter lakás ára. A migrációs intézkedések szigorításával Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter mostanra két és félszeresére növelte a 2018-as választásokon mért népszerűségét - mondta Szomráky Béla Olaszország-szakértő. Ma kezdődik a Siklósi Várfesztivál. Dinnyenapot rendeznek szombaton az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Trócsányi László EU-biztosjelölt eredményes egyeztetést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság új elnökével Brüsszelben – az informális egyeztetés elsődleges célja az volt, hogy a két politikus személyesen is bemutatkozzon egymásnak. Mintegy 40 illegális bevándorló ért partot Szicília szigetén - a migránsok egy motoros hajóval érkeztek Afrika irányából az olasz szigetre. Másodszor sem adott kikötési engedélyt Valletta annak a civil hajónak, amely Máltán szeretne dokkolni több mint 120 migránssal a fedélzetén. Ciprus ötezer menedékkérő átvételére kérte a többi európai uniós tagállamot amiatt, hogy az országba egyre nagyobb számban érkeznek illegális bevándorlók. Egy 14 éves iraki migráns akart megerőszakolni egy 13 éves kislányt egy müncheni uszodában - számolt be az esetről a Bild. A támadót később letartóztatták. Arra kérik a nem muszlim iskolás lányokat az angliai Lincolnshire megyében, hogy egy napra viseljenek hidzsábot - értesült a V4 nemzetközi hírügynökség. Büntetőeljárás indul Belgiumban Salah Abdeslam ellen a 2015-ös párizsi és a 2016-os brüsszeli terrortámadások miatt. Venezuelának szánt 25 ezer tonna szóját foglaltak le egy hajón a Panama-csatornán - közölte szerdán Delcy Rodríguez venezuelai alelnök. Hétévi börtönre ítéltek Párizsban egy radikalizálódott lányt, akit 2016-ban vettek őrizetbe, 18 éves korában, mert merényletet tervezett elkövetni az Iszlám Állam terrorszervezet nevében. A Donyec-medencei feszültség csökkentése érdekében elsősorban arra van szükség, hogy az ukrán hadsereg beszüntesse a lakott települések lövetését, ami áldozatokat szed a békés lakosság körében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát autójában az afgán főváros, Kabul egyik rendőrségi épületének bejáratánál – 14 halott, 145 sebesült. Pakisztán alacsonyabb szintre helyezi diplomáciai kapcsolatait Indiával, miután Újdelhi úgy döntött, visszavonja Kasmír különleges alkotmányos státusát - jelentette be a pakisztáni nemzetbiztonsági bizottság. A dél-jemeni Áden városában összecsaptak az Egyesült Arab Emírségek által támogatott szakadárok a nemzetközileg elismert jemeni kormányhoz hű erőkkel az elnöki palota közelében. Közös műveleti központ létrehozásáról állapodott meg Törökország és az Egyesült Államok az Észak-Szíriába tervezett biztonsági övezet kialakításával és igazgatásával kapcsolatban. A görög hatóságok holtan találtak meg egy két napja eltűnt brit asztrofizikusnőt Ikaría szigetén. A brit Munkáspárt egyik magas rangú politikusa szerint kormányra kerülésük esetén nem akadályoznák meg a Skócia függetlenségéről tartandó újabb népszavazást. Legkevesebb 13-an vesztették életüket a Kína keleti részét sújtó áradásokban. Az Egyesült Államok egyik déli tagállamában, Mississippiben 680 élelmiszer-feldolgozó üzemben illegálisan dolgozó migránst tartóztattak le. Három fokkal melegebb volt a szokásosnál a július Alaszkában. Egy 12 éves, Németországban eltűntként keresett fiúra találtak rá rendőrök a Keleti pályaudvaron - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Ismétlődő jogsértések miatt 300 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala első fokon a Wizz Air légitársaságra. Gyorsított eljárásban bíróság elé állítottak egy ukrán férfit embercsempészet, társát, egy tádzsik férfit pedig okirat-hamisítás miatt – közölte a Fővárosi Főügyészség. Árokba hajtott és felborult egy Csorna felől Kapuvár irányába tartó kisteherautó Veszkény közelében - balesetben többen megsérültek, egyikük a helyszínen életét vesztette. Bronzérmet szerzett a Málits István, Bereczki Richárd összeállítású magyar férfi váltó az angliai Bath-ban zajló öttusa Európa-bajnokságon. A Barta Luca, Réti Kamilla összeállítású magyar női váltó is bronzérmet szerzett az angliai öttusa Európa-bajnokságon. A magyar csapat 49 arany-, 28 ezüst- és 23 bronzérmet szerzett a budapesti központú 15. Maccabi Európa Játékokon, és ezzel a 42 résztvevő ország között a második legeredményesebb lett. A Ferencváros női labdarúgócsapata 3:1-re legyőzte a házigazda szlovák Slovan Bratislava csapatát a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában.