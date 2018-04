Izraeli nagykövet: A kormány harcoljon az antiszemitizmus ellen!

A szíriai polgárháborúval állította párhuzamba a náci népirtást az izraeli nagykövet a holokauszt áldozatainak magyarországi emléknapján. Josszi Amrani a Páva utcai múzeumban és levéltárban mondott beszédet. A diplomata az újonnan alakuló magyar kormányt arra kérte, hogy harcoljon az antiszemitizmus ellen. A náci megszállók a magyar rendvédelmi hatóságok közreműködésével 1944. április 16-án kezdték meg a magyar zsidóság gettókba zárását, amit később deportálások követtek. A vidéki zsidóságból kevesen élték túl a vészkorszakot, a többiek haláltáborokban végezték.

– A 20. század emberségének elbukása nem lehet kifogás a 21. század erkölcsi csődjére. Akkor, amikor milliókat űznek el most is otthonaikból, amikor emberek a saját kormányzatuk érdekeinek és politikájának vagy brutalitásának esnek áldozatul, és menekülniük kell. A szíriai nép szenvedése, az ott most is folyó polgárháború, illetve a vegyi fegyverek ismételt bevetése is arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy mik az erkölcsi kötelezettségeink, ugyanakkor tudatunkba vési, hogy mik a hibáink – fogalmazott az izraeli nagykövet.