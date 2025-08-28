Keresés

Belföld

Izrael: elkerülhetetlen Gázaváros kiürítése

2025. augusztus 28., csütörtök 07:16 | Magyar Nemzet
Gázaváros

Az izraeli hadsereg szóvivője, Avicsáj Edri szerdán közölte az X-en, hogy Gázaváros kiürítése elkerülhetetlennek tűnik a harcok miatt.

  • Izrael: elkerülhetetlen Gázaváros kiürítése

A palesztin város lakóinak vitatott áttelepítésére már meg is kezdték az előkészületeket. Edri szerint ennek keretében előkészületeket tettek humanitárius központok létesítésére, továbbá sátrakat is szállítottak.

Izrael már korábban nyilvánosságra hozta Gázaváros elfoglalására vonatkozó terveit. 

A várost nagyjából egymillióan lakják, őket a palesztin övezet déli részébe telepítenék át sátortáborokba. Edri bejegyzésében mindenekelőtt a Gázai övezet északi részén élőkhöz fordult. Hangsúlyozta, minden család, amely átköltözik délre, „átfogó humanitárius segítséghez” jut majd.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

