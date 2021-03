Izer Norbert: két hét múlva minden számlát lát az adóhivatal

6502 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 539 080 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 207 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 628 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 441 706 fő a beoltottak száma, ebből 421 915 fő már a második adagot is megkapta. A Sinopharm és a Pfizer koronavírus elleni vakcinájából érkezett eddig a legtöbb Magyarországra - közölte a koronavirus.gov.hu. A kormány a héten zárja le az ország újraindításáról szóló konzultációt, majd ezt követően rövidesen bemutatják a nyitási tervet is - írja az Origo. A portál szerint a kormány a konzultáció eredményeitől függően arról is döntést hoz, hogy milyen jogokat kapnak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők. Továbbra is készen áll új oltópontok kialakítására a főváros más önkormányzatokkal együtt - közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán. Nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából - reagált a főpolgármester Facebook-bejegyzésére a Koronavírus Sajtóközpont Oltási Munkacsoportja, amely arra kéri Karácsony Gergelyt és a többi baloldali polgármestert, hogy fejezzék be a zavarkeltést. Feljelentést tettek a Fővárosi Közgyűlés többségét alkotó frakciók a rendőrségen a 3-as metró felújított szerelvényei ügyében - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán. Hatalmas a kereslet az újraindítási gyorskölcsönre: az OTP Bank üzemeltette pontokon már az első héten több ezer cég érdeklődött a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került társaságoknak szánt új, kamatmentes konstrukció iránt - Magyar Nemzet. KSH: 90 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma a beutazási korlátozások, illetve a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó járványvédelmi intézkedések hatására januárban. Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal - tájékoztatta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Kovászna megye prefektusi hivatala - akárcsak az elmúlt két évben - idén is megbírságolta Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterérét, amiért március 15-ére magyar zászlókkal, illetve piros-fehér-zöld színű szívekkel díszíttette fel a várost. Szerződést írt alá az orosz Iljusin vállalat és a magyar Aviation Engineering az Il-103-as repülőgépek magyarországi modernizálásáról és gyártásáról - közölte az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium sajtóosztálya. A Mark Rutte vezette kormánypárt szerezte a legtöbb szavazatot a holland parlamenti választásokon a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések urnazárás után közzétett eredménye szerint. A világon 121,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 68,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki összehangolt megközelítést arra vonatkozóan, hogyan fogják a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozásokat fokozatosan feloldani, amikor ezt a járványügyi helyzet lehetővé teszi. Semmi ok sincsen arra, hogy felfüggesszék az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának alkalmazását Szerbiában - közölte az ország gyógyszer-engedélyeztetési ügynöksége. Ausztria mielőbb be akarja vezetni az úgynevezett digitális zöld útlevelet, melyet a beoltottak, a gyógyultak és a negatív teszteredménnyel rendelkezők kapnak majd meg - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár. Az Európai Unió oltási stratégiájában a koronavírus ellen szereplő oltóanyagokon kívül számos jó vakcina létezik, közéjük tartozik az orosz fejlesztésű Szputnyik V oltóanyag is - jelentette ki Thierry Breton belső piacért felelős európai uniós biztos. Emmanuel Macron francia államfő és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök támogatásáról biztosította az uniós oltóanyag-beszerzési politikát és az európai szolidaritás fontosságát hangsúlyozta a kérdésben kétoldalú párizsi találkozóján. Negyvenhat százalékkal nőtt a hét első három napján Horvátországban a koronavírussal újonnan fertőzöttek száma a múlt hét hasonló időszakához képest - közölte Krunoslav Capak, a közegészségügyi intézet igazgatója. Szlovákiában ismét meghosszabbította 40 nappal az október elsején bevezetett vészhelyzet érvényességét a kormány. Vidéki rohammentők érkeztek tíz megyéből Bukarestbe, hogy kollégáik munkáját segítsék, a koronavírus-járvánnyal összefüggő súlyos esetek miatt ugyanis az utóbbi tíz napon csaknem megduplázódott a segélyhívások száma a román fővárosban. A koronavírus-járvány gyorsuló terjedése miatt egész Lengyelországra kiterjesztik az eddig csak egyes régiókban érvényes szigorításokat, amelyek máricus 20-tól április 9-ig lesznek érvényesek. Hiba volt lazítani Németországban az új típusú koronavírus terjedésének lassítását szolgáló korlátozásokat Szászország tartomány miniszterelnöke szerint. Éjszakai vakcinázással igyekeznek behozni a kiesést az olaszországi oltóállomásokon, melyek készen állnak az AstraZeneca ismételt használatára - közölték az egészségügyi hatóságok. A spanyol gyógyszerügynökség két újabb trombózisos esetet vizsgál az AstraZeneca-vakcinával kapcsolatban - közölte a Carolina Darias egészségügyi miniszter. Meghaladta a 25 milliót a koronavírus ellen beadott első oltási dózisok száma Nagy-Britanniában - jelentette be Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Az orosz főváros szeptemberre vagy novemberre szándékozik elérni a lakosság 70 százalékának a Covid-19 elleni átoltottságát - jelentette ki Vlagyimir Jefimov moszkvai polgármester-helyettes. Az Egyesült Államok 14 tagállamában emelkedett minimum tíz százalékkal, közülük hétben legalább húsz százalékkal az új koronavírusos esetek száma - közölte a CNN amerikai hírtelevízió. Fokozott terrorveszélyt jelentenek a belföldi fegyveres csoportok és az úgynevezett fehér nacionalisták az Egyesült Államokban - áll az amerikai hírszerző ügynökségek jelentésében. Ellenlépésekre kell számítania az Európai Uniónak, ha szankciókat vezet be kínai tisztségviselők ellen a muszlim vallású ujgur kisebbséggel szembeni bánásmód miatt - írta a China Daily című kínai pártlap. Illegális bevándorlókat a Nyugat-Balkán országain át Nyugat-Európába csempésző szervezett bűnözői csoport tagjait fogták el Németországban. Adóemelést jelentett be az amerikai elnök azok számára, akik többet keresnek évi 400 ezer dollárnál. Vádat emeltek egy apa és a fia ellen, mert több mint harminc kiló marihuánát akartak Szerbiából Magyarországra csempésztetni két megtévesztett futárral - tájékoztat a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség három ember ellen, mert csaknem harminc személy adataival visszaélve, fiktív hitelszerződésekkel több mint négymillió forint kárt okoztak egy pénzintézetnek. Fucsovics Márton bejutott a negyeddöntőbe a dubaji keménypályás férfi tenisztornán. Női kosárlabda Euroliga: Lyon (francia)-Sopron Basket 66:94 Női kosárlabda Európa Kupa: Carolo Basket (francia)-VBW CEKK Cegléd 81:46 Férfi vízilabda Eurokupa: OSC-CN Sabadell (spanyol) 17:11; Radnicki Kragujevac (szerb)-Szolnoki Dózsa 12:14 Férfi vízilabda ob I: Debreceni VSE - FTC-Telekom Waterpolo 6:14; Tatabánya - TIGRA-ZF-Eger 9:9