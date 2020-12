Izer Norbert: Az adóügyi könnyítés a jó válasz a koronavírus-válságra

Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki a Semmelweis Egyetem rektora. Merkely Béla szerint a vakcina átírja a járvány elleni harc teljes menetrendjét, és remélhetőleg jövő év első felében véget ér a pandémia. 698 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 316 060-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 96 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 9047-re emelkedett. Újabb 35 ezer adag koronavírus elleni vakcina érkezik december 31-én hazánkba - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta, hogy a kormány több mint 17 millió adag oltóanyagot rendelt, mivel mielőbb szeretné elérni a társadalom nyájimmunitáshoz szükséges védettségét. A tárcavezető közölte: 3000 emberrel hamarosan elkezdődhetnek Magyarországon az orosz vakcina klinikai vizsgálatai is. Százharminckét egészségügyi dolgozót oltottak be a koronavírus ellen a Semmelweis Egyetem Klinikáján. Folyamatosan oltják a Dél-pesti Centrumkórház egészségügyi dolgozóit a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinával, és eddig senkinél nem jelentkeztek egészségügyi problémák - mondta el az intézmény oltóközpontjának vezetője. Kulcsár Andrea közölte: a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett oltóanyag első, Magyarországra érkezett szállítmányából az intézmény 1950 adagot kapott, így 975 ember kapja meg a vakcinát. A jegybank elnöke szerint minden esély megvan, hogy Magyarország az elmúlt száz év egyik leggyorsabb válság utáni gazdasági növekedését érje el - írja a Magyar Nemzet. Pszichés megterhelést okoz a koronavírus-járvány a kamaszoknál, a 40-50-es korosztálynál és az időseknél - közölte Steigervald Krisztián generációkutató. Jövőre 2010-hez képest több mint két és félszeresére, 960 milliárd forintról 2600 milliárd forintra nő a családok támogatására szánt költségvetési források összege - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A koronavírus-járvány első és második hullámában is jelentős adókönnyítést kaptak a különböző cégek és ágazatok, ami az anyagi terhek mérséklése mellett több százezer munkahely megőrzését tette lehetővé - mondta a Magyar Hírlapnak Izer Norbert államtitkár Idén is megrendezték a hagyományos országos jótékonysági vadászatot, melynek központi helyszíne ezúttal Kápolnásnyék volt. Az esemény célja, hogy a felajánlott összegből mind a 19 megye 19 kórházának gyermekosztálya hiánypótló eszközöket kaphasson. Egy 2021 januárjában hatályba lépő rendeletmódosítás szerint a jövőben olyan orvos is elláthat háziorvosi tevékenységet, akinek még nincs meg ehhez a szakképesítése, de van más szakvizsgája - írja a Világgazdaság. A globalista elit a nemzetállamok lebontására törekszik - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Bayer show-ban. Szoros az együttműködés Magyarország és Észtország között az európai jövőt alapvetően meghatározó kérdésekben, többi között az illegális migráció elleni küzdelemben - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Világszerte 80,7 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. 1,7 millióra nőtt a halálos áldozatok száma. 45,7 millióan pedig meggyógyultak. Nem szabad többletjogokat biztosítani azoknak, akik beadatják az új típusú koronavírus elleni oltást - mondta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter a Bild am Sonntag című lapnak. A koronavírus elleni vakcinákkal történő csalásokra figyelmeztetett az Európai Rendőrségi Hivatal. Hétfőtől újra kinyithatnak a piacok, a trafikok és a fodrászok Szlovéniában. Meghaladta az egymilliót az azonosított fertőzöttek száma Ukrajnában. Megkezdődik a koronavírus-járvány miatti 3. országos zárlat Izraelben: ismét csak ezer méterre hagyhatják el otthonaikat az ország lakói, csak létfontosságú élelmiszerek vagy gyógyszerek vásárlására léphetnek utcára. A koronavírus új nagy-britanniai mutációja nyomán karanténban tartott több száz brit turista megszökött a svájci Verbier síparadicsomból. Hamilton Mourao brazil alelnök is elkapta a koronavírus-fertőzést. Új, belföldi eredetű koronavírus-fertőzéses esetek felbukkanása miatt szigorításokat vezettek be Pekingben. Donald Trump leköszönő amerikai elnök néhány nap halogatás után mégis aláírta a kormányzati intézmények 2021-es finanszírozásáról szóló, jelentős gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó törvényt. Két nap fogva tartás után az orosz hatóságok szabadon engedték Ljubov Szobol ügyvédnőt, Alekszej Navalnij ellenzéki politikus egyik legközelebbi szövetségesét. Ferenc pápa meghirdette a családok évét, amely 2021. március 19-ével kezdődik, és június 22-ével végződik, amikor a családok világtalálkozóját tartják Rómában. Rendőri vezetők meglátogatták a kórházban azt a rendőrt, akire késsel támadt egy férfi csütörtökön Újpesten. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt vádemelést javasol a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság egy férfi ellen, aki a gyanú szerint tüzet okozott egy tiszakécskei munkásszállón, hogy megölje az épület tulajdonosát. MÁV: A vonatok december 31-én a pénteki, január 1-jén a szombati, január 2-án az ünnepnapi, 3-án pedig a vasárnapi menetrend szerint járnak. A Volánbusz járatai december 28. és 31. között a tanítási szüneti munkanapi, január 2-án a szabadnapoknak megfelelő, 3-án a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint járnak. A júniusban elhunyt Benedek Tibor lett az elmúlt 20 év legjobb vízilabdázója a Total Waterpolo szaklap szavazásán, 40 zsűritag voksa és több mint 50 ezer közönségszavazat alapján alakult ki a sorrend. Férfi kosárlabda NB I: Duna Aszfalt - DTKH Kecskemét - Alba Fehérvár 73:85; Naturtex-SZTE-Szedeák - Jászberény 125:69; PVSK-VEOLIA - Egis Körmend 86:81; Sopron - Szombathely 101:98; Zalakerámia ZTE - DEAC 90:93; Szolnoki Olajbányász - Atomerőmű SE 89:80 Női kosárlabda NB I: TFSE-MTK - VBW CEKK Cegléd 71:57 Jégkorong Erste Liga: Opten Vasas HC - Dunaújvárosi Acélbikák 4:1; Titánok - DEAC 0:6