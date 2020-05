Izer Norbert: a NAV új alkalmazása véget vethet a papírszámlák korszakának

Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország elkezdte ledolgozni a korábbi évszázadok hátrányát, a magyar gazdaság jó úton van, jó ütemben halad. Orbán Viktor kifejtette, a költségvetés megalapozott, és ha végigcsináljuk a gazdaságvédelmi tervet, akkor nemcsak jó évünk, hanem fantasztikus évünk is lehet 2021-ben. A magyarok már megszokhatták, hogy a legfontosabb kérdésekben a kormány kikéri az emberek véleményét, így volt ez a migráció, a családok védelme és a rezsicsökkentés esetében is - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István megjegyezte, a kabinet most 9. alkalommal tart nemzeti konzultációt, amely során arra kíváncsi, hogyan kezelje a koronavírus okozta gazdasági válságot. A járvány első hulláma Magyarországon lecsengőben van, de a vírus más földrészeken még erősen terjed - mondta az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Elindul a magyar fejlesztésű lélegeztetőgép gyártása - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. A munkahelyeket megtartó és új munkahelyeket létrehozó vállalatoknak ad támogatást a kormány, mert az elmúlt tíz év azt bizonyította, hogy ez a gazdaságpolitikai modell jól működik - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Augusztus 31-ig meghosszabbítja a kormány a munkahelyvédelmi bértámogatási programot - jelentette be a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. A múlt héten bejelentett, 80 milliárd forintos keretösszegű munkahelyteremtő bértámogatási program egyre népszerűbb, rövid idő alatt már több mint 3000 munkavállaló után igényelték a cégek - közölte az innovációs és technológiai miniszter. Az erőszakot az iskolából ki kell vezetni, az ezt célzó törvényjavaslatok egy része már az Országgyűlés előtt van - mondta Horváth László miniszterelnöki megbízott az M1-en. A koronavírus-járvány miatt felmerülő plusz költségeit meg kell téríteni azoknak a diákoknak, akik az Erasmus+ programban vesznek részt - közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Előbb volt a szerződés, mint a közbeszerzési eljárás - mondta Vörös Tamás annak kapcsán, hogy a kerület polgármestere, Pikó András egymilliárd forintos közétkeztetési szerződést kötött, szerinte kétes módon, a járványügyi helyzetet kihasználva. Vendéglátó bódékat telepítene a várba V. Naszályi Márta. Az I. kerület párbeszédes polgármestere így lendítené fel Budavár költségvetését. A helyi lakosok tiltakoznak a szeméttel és bűzzel járó bódék kihelyezése ellen, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek. Bajnai Gordon egykori bizalmasát nevezte ki az egri vagyonkezelő élére Mirkóczki Ádám jobbikos polgármester. A személycseréről a közgyűlés nélkül, egymaga döntött. Bővüléssel zárhatja a nyarat a belföldi turizmus, hiszen valószínűleg túl fogja szárnyalni a tavalyi teljesítményét - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség honlapján közzétett nyilatkozatában a szervezet vezérigazgatója. A kormány az illegális migrációval kapcsolatos minden kérdést a nemzeti érdek oldaláról közelít meg - hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Magyarország és Ukrajna megnyugtató módon le akarja zárni a vitákat - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. A világban 5 927 255-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 364 933, a gyógyultaké pedig 2 493 792-re emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A román hatóságok június elsejétől lehetővé teszik a nemzetközi személyszállítást, de egyelőre minden külföldről érkezőt 14 napos lakhelyi elkülönítésbe vagy hatósági karanténba küldenek. Csehországnak a koronavírus-járvány által sújtott gazdaságok támogatására szánt európai uniós helyreállítási alap pénzeinek elosztásában „konstruktív kompromisszumra" kell törekednie - jelentette ki Tomás Petrícek cseh külügyminiszter. Lengyelországban június 19-től újból látogathatók lesznek a labdarúgó mérkőzések, a stadionokban viszont a férőhelyeknek csak 25 százalékát lehet betölteni, és be kell tartani az egészségügyi szabályokat. Spanyolországban 187-en fertőződtek meg az új koronavírussal egy nap alatt, a regisztrált esetek száma elérte a 238 564-et. Franciaországban a nyolc hétig tartott általános karantén május 11-i fokozatos feloldásának kezdete óta 109 új gócpontot tártak fel az egészségügyi hatóságok, de egyikből sem terjedt tovább a járvány. A koronavírus-járvány terjedésének folyamatos és jelentős lassulása mellett 58 061-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, a vírussal összefüggő betegség miatt kórházban ápoltak száma ezer alá csökkent. A római kormány egyidejűleg tervezi megnyitni a tartományok határait, ezért lehet, hogy a régiók közötti mozgás engedélyezését további egy héttel elhalasztja. Törökországban 1141-gyel 162 120-ra nőtt a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma. Napról napra rosszabbodik Örményországban a koronavírus-járvány helyzete, és bekövetkezhet egy olaszországi forgatókönyv - mondta Nikol Pasinján örmény miniszterelnök. Azerbajdzsánban június 15-ig meghosszabbították a koronavírus-járvány miatt bevezetett egészségügyi veszélyhelyzetet - jelentette be a bakui vezetés válságstábja. Az Egyesült Államok megszüntet minden kapcsolatot az Egészségügyi Világszervezettel - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az Egyesült Államok visszavonja Hongkong különleges kereskedelmi státusát a terület autonómiájára vonatkozó kínai jogsértés miatt - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Minneapolisban tovább folytatódtak a tüntetések és az erőszakos megmozdulások, a nagyváros lángokban áll, a tüntetők felgyújtottak egy rendőrőrsöt is. A zavargások kiváltó oka, hogy hétfőn este egy fekete férfi meghalt a durva rendőri intézkedés után. A belépni kívánó országok számára rendelkezésére álló előcsatlakozást támogató alapból 70,2 millió eurós (mintegy 25,3 milliárd forint) támogatási csomagot írt alá Szerbiával az Európai Unió - közölte az Európai Bizottság. Spanyolországban június 15-től igényelhető a létfenntartáshoz szükséges alapjövedelem, amelynek bevezetéséről pénteki ülésén döntött a kormány. A rendőrség a csütörtöki Dohány utcai helyszínre szervezett gyűléssel összefüggésben 34 embert jelentett fel szabálysértés elkövetése miatt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. ORFK: Idén eddig hatvannal kevesebben haltak meg a közutakon, mint az elmúlt év azonos időszakában, ugyanakkor a gyorshajtás miatt bekövetkezett balesetek aránya nőtt. Június 2-ától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamennyi Pest megyei ügyfélszolgálatán újra fogadják az ügyfeleket, akiket ugyanakkor arra kér a hivatal, hogy részesítsék előnyben az elektronikus vagy telefonos ügyintézést. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségének felkérésére Hüttner Csaba és Weisz Róbert szövetségi kapitány már júniusra beterjeszti a tokiói olimpiáig, illetve paralimpiáig tartó felkészülési programokat és válogatási elveket. A szombathelyi AVUS visszalépése után a KSI és a Nagykanizsa kapott esélyt arra, hogy a következő szezonban az élvonal tagja legyen a férfi vízilabda ob I-ben, oda-visszavágós párharcban küzd majd meg egymással a két gárda. A Testnevelési Egyetem díszdoktora lett Polgár Judit, a kétszeres olimpiai bajnok sakkozó a TE 45. díszdoktori címét veheti át.