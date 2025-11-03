Keresés

Iványi, Donáth, Gurmai, Szél és Herényi is mehet a bíróságra

2025. november 03., hétfő 16:55 | MTI
vádemelés ügyészség Iványi Gábor

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és két társuk ellen - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel hétfőn.

  Iványi, Donáth, Gurmai, Szél és Herényi is mehet a bíróságra

Mint írták, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folytatott nyomozásban a hatóság tagjai 2022. február 21-én Budapesten, egy egyesület központjaként működő Dankó utcai ingatlanban kutatást, lefoglalást végeztek. A pénzügyőrök tájékoztatása ellenére - hogy az eljárási cselekményen csak a szervezet vezetője és a jogi képviselő lehet jelen -, Iványi Gábor azt akarta elérni, hogy a megjelent politikusok és a velük lévő tömeg is bemenjen az épületbe.

Hozzátették:

a tömeg egy része és a sajtó munkatársai az ablakon keresztül, részben a hátsó bejáraton keresztül bejutott az ingatlanba.

A pénzügyőrök, akiknek hivatali feladatuk volt annak biztosítása, hogy illetéktelen személy ne avatkozhasson bele a kutatásba, sorfalat alkottak a helyszín biztosítása érdekében.

A vádirat szerint Iványi Gábor felhívására a jelenlévők elkezdték őt tolni a helyszínt biztosító pénzügyőrök felé, hogy a sorfalat Iványi Gábor testével áttörjék - írták. Hozzátették:

ez az erőszakos magatartás akadályozta a pénzügyőröket a jogszerű eljárásukban, de a kutatást nem tudta meghiúsítani.

A KNYF kiemelte: az alapügyben az eredményes kutatás során beszerzett bizonyítékok megerősítették a költségvetési csalás gyanúját, így a bíróság később elrendelte az egyesület közszereplőnek nem minősülő egyik gazdasági vezetőjének letartóztatását.

Tudatták: hétfőn a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hét személy ellen emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Iványi Gábor esetében csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakra irányuló csoport vezetésének bűntette miatt.

