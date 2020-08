Itthon gócokban fordul elő, Nyugat-Európában egyre jobban terjed a fertőzés

A szakember felhívta a figyelmet a maszkhordás és a kézfertőtlenítés fontosságára, hiszen egyelőre csak így lehet védekezni a vírussal szemben.

A gócokat kell kezelni, tehát egyelőre a koronavírust Magyarországon nem országosan, hanem gócokban kell szigorúbban kezelni, azok a szabályok, amik jelenleg érvényben vannak, azok megfelelően lennének, hogyha az emberek betartanák őket, úgyhogy én úgy gondolom, hogy többször kell felhívni mindenkinek figyelmét a megfelelő maszk használatra, fertőtlenítésre, távolságtartásra és azokban a gócokban, ahol kialakul a járvány, ott viszont lehet szigorúbb intézkedéseket hozni

– hangsúlyozta a főorvos.

Tovább terjed a koronavírus Európa-szerte

Megélhetésüket féltik a spanyol vállalkozók, miután Nagy-Britannia után Németország is utazási figyelmeztetést adott ki az ibériai országra. Spanyolországban több ezerre rúg a napi új koronavírusos fertőzések száma. Terjed a betegség a többi nyugat-európai országban is. Belgiumban egy nap alatt csaknem ezer ember fertőződött meg és a halálozási arány is egyre magasabb. A vírus első európai gócpontjának számító Olaszországban pedig szintén emelkedésnek indult a betegek száma.

Mindeközben tovább mérséklődött és napi ezer alá csökkent az új fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon. A regisztrált koronavírusos betegek száma Szerbiában 29 ezerre, Koszovóban 11 ezerre, Észak-Macedóniában 12 és fél ezerre, Bosznia-Hercegovinában csaknem 16 ezerre, Montenegróban pedig csaknem 4 ezerre nőtt. Bár némileg javultak a mutatók, több ország mégis szigorított a határátlépés szabályain. Az Észak-Macedóniából, Horvátországból, Bulgáriából és Romániából érkezők a szombat óta csak 48 óránál nem régebbi, negatív teszttel léphetnek be Szerbia területére. A korlátozás a szerb állampolgárokra nem vonatkozik.

HírTV