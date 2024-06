Ittas állapotban nem tud uralkodni indulatain az új EP-képviselő

Megosztás itt:

A jelek szerint nehezen uralkodik indulatain Magyar Péter, ha iszik: ilyenkor nemegyszer dobál, hajigál – írja a Magyar Nemzet.

Múlt pénteken részegen egy szórakozóhelyen elvette valaki mobiltelefonját, majd a készüléket a Dunába dobta. Korábban exfeleségén is így töltötte ki dühét, ám Varga Judithoz nemcsak könyveket, hanem a nadrágjával együtt az övcsatját is hozzávágta. A volt miniszter beszámolója szerint Magyar akkor is részeg volt és akkor is egy buli végeztével viselkedett minősíthetetlen módon.

Mint arról a hirtv.hu is beszámolt, Magyar a múlt hét végén egy nívósabb fővárosi szórakozóhelyen bulizott. A férfi a beszámolók szerint botrányt okozott: kötözködött, nőket zaklatott, az egyik vendég kezéből kicsavarta annak mobiltelefonját, amit aztán zsebre tett.

A felvételek szerint erősen ittas Magyart végül az ottani biztonsági emberek a nyakánál fogva távolították el a helyszínről.

A politikus az elvett telefont végül a Dunába hajította, a készüléket hosszas keresés után búvárok segítségével találta meg a rendőrség. Eljárás indult, Magyar mentelmi joga miatt az ügy a Központi Nyomozó Főügyészséghez került.

Az elmúlt hónapokban nagy politikai karriert befutó férfi korábban is pontosan így viselkedett – ez derül ki Magyar exfelesége, a volt igazságügyi miniszter egy márciusi Facebook-bejegyzéséből. Varga Judit azután fordult a közösségi médián keresztül az ország nyilvánosságához, hogy Magyar közzétette azt a hangfelvételt, amelyet titokban készített egyik otthoni beszélgetésükről.

Bejegyzésében Varga felidézett egy, a mostanihoz több ponton hasonlító esetet. Mint írta, 2023 elején az akkor még házas pár külön ment el kikapcsolódni. Innen érdemes szó szerint idézni: