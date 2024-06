Orbán Viktor: Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a magyarok döntsék el, kivel akarnak együtt élni + videó

A migrációt is azért utasítjuk el, mert nincs békés élet, ha migráció van, és a béke melletti kiállás a migráció elleni fellépés is.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a NATO missziót szeretne Ukrajnában, és fegyvereket fognak átadni 3 csomóponton, és az utóbbi helyek célpontok lehetnek. Az ukrán misszió azt jelenti, hogy létrehozza ezeket a fegyverátadási pontokat. Pénzt adnak, és kiképeznek ukrán katonákat is. Magyarország ebben nem akart résztvenni, és ezt a problémát meg kellett oldani - tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a románok és a lengyelek mennek bele a háborúba, míg a szlovákok óvatosak. A fizikai közelség megnövelni a veszélyt, és ezt érvként kell használni. A kormányfő arról is beszélt, hogy

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a választások idején többször beszélt arról, hogy próbálták megállítani a háborúpárti vonatot az unióban. Orbán Viktor szerint a magyar helyzetnek is jót tenne, ha az európai vezetők a béke felé mozdulnának el.

