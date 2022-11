Itt vannak a legújabb kormányzati döntések

Megosztás itt:

Gulyás: Újra üzemel a Barátság kőolajvezeték

A kormány kedden késő délután tájékozódott a Barátság kőolajvezeték leállása kapcsán, ennek nyomán kiderült, hogy nem a vezeték sérült, hanem az áramellátása – mondta el a sajtótájékoztató elején Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A leállás – közölte – ideiglenes volt, de ha nem indult volna újra, az ország kőolajellátása akkor is biztosított lett volna. Ahogy Szijjártó Péter bejelentette: szerdán 14 órától alacsonyabb nyomással, de újra üzemel a Barátság kőolajvezeték.

A NATO szolidáris Lengyelországgal

A szerdai kormányülésen téma volt a keddi, lengyelországi rakétabecsapódás is, melynek körülményeit jelenleg is vizsgálják. Gulyás Gergely kiemelte: a NATO egységesen szolidaritásáról biztosította Lengyelországot.

Gulyás Gergely megerősítette: ukrán légvédelmi rakéta csapdhatott be Lengyelországban

Orbán Viktor miniszterelnök a rakétabecsapódással és a kőlajellátás leállásával összefüggésben összehívta kedden a Védelmi Tanácsot, Szalai-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pedig felvette a kapcsolatot a NATO-tag miniszterekkel, illetve a NATO-főtitkárral – közölte a Miniszterelnökség vezetője. Megerősítette a korábbi információkat is, melyek szerint nagy valószínűséggel ukrán légvédelmi rakéta csapódott be a lengyel településen, az ukrán határ közelében. A kapcsolódó, teljeskörű vizsgálat végeredményét meg kell várni – szögezte le. Hazánk – hangsúlyozta – a NATO 5. cikkelyét magára nézve is kötelezőnek tartja.

Jön a turisztikai akcióterv

A szerdai kormányülésen turisztikai akciótervet fogadtak el. Gulyás Gergely a Kormányinfón úgy értékelt: a járvány után, az energiaválság közepette is jó évet zár a turizmus, ennek ellenére szükség lesz kormányzati támogatásra. Mint elmondta,

VÁLTOZNAK A SZÉP-KÁRTYA FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYAI: ELTÖRLIK A KÜLÖNBÖZŐ „FÜLEKET", EGYBEN LESZNEK FELHASZNÁLHATÓK A KÁRTYÁN LÉVŐ ÖSSZEGEK.

A kormány egyúttal felfüggeszti a turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetését 2023. március 31-ig.

Tengeren is érkezhet kőolaj

Újságírói kérdésre reagálva Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a kőolajvezeték további működésképtelensége esetén tengeri úton, Horvátországon keresztül is érkezhetett volna Magyarországra kőolaj,

EZEN TÚLMENŐEN HAZÁNKNAK JELENTŐS TARTALÉKAI IS VANNAK, VAGYIS HOSSZÚ TÁVON BIZTOSÍTHATÓ AZ ORSZÁG ENERGIAELLÁTÁSA.

Az EP-ben egy képviselő következmények nélkül „beszélhet hülyeségeket"

Cseh Katalin momentumos EP-képviselő lengyelországi rakétabecsapódással kapcsolatos Facebook-bejegyzésével kapcsolatban (mely szerint orosz rakéták csapódtak be a NATO-tag ország területére) újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely úgy fogalmazott:

AZ EP-BEN EGY KÉPVISELŐ KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜL „BESZÉLHET HÜLYESÉGEKET".

Hangsúlyozta, hogy nem szabad az első gondolat, indulat nyomán nyilatkozni.

Gulyás: A háborúért Oroszország a felelős

A tárcavezető a Kormányinfón leszögezte, hogy a háborúért Oroszország a felelős, a lengyelországi rakétabecsapódásra sem kerülhetett volna sor a háború nélkül. Azonban, amennyiben ukrán rakéta okozta két lengyel ember halálát, úgy nehéz közvetlen orosz felelősségről beszélni.

Magasabb színvonalú ügyeleti ellátás jön

Propagandának nevezte a miniszter az egészségügyi ügyeleti ellátásra vonatkozó kritikákat. Úgy fogalmazott: mindenki előbb juthat egészségügyi ellátáshoz az új rendszerben, ez az államnak ugyan többe kerül, de magasabb színvonalú ügyeleti ellátási rendszert jelent.

Lesz elég tojás és burgonya

Gulyás Gergely azt mondta, az árstoppal összefüggésben a kormány nem tart burgonya- vagy tojáshiánytól a közelgő ünnepek idején.

A magyar katonák készen állnak a határ védelmére

Gulyás Gergely, ugyancsak újságírói kérdésre reagálva hangsúlyozta, hogy az ukrán határnál jelenleg is készenlét van, a magyar katonák bármikor bevethetők, készen állnak a határaink védelmére. A készültségi szint, szükség esetén tovább növelhető – mondta.