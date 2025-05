Itt az új Origo vlog, mely a szerkesztők szerint felér egy atombombával

Megosztás itt:

A Donald Trump és Vlagyimir Putyin között lezajlott telefonbeszélgetést, amely a világpolitika új irányvonalát is előrevetítheti. Robert C. Castel nem csupán a beszélgetés tartalmát elemzi, hanem annak formai jelentőségét is kiemeli – egy olyan szempontot, amelyet szerinte a legtöbb eddigi elemzés figyelmen kívül hagyott.

Amit láttunk, az gyakorlatilag a diplomácia átalakulása – fogalmaz Castel. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője hangsúlyozza, hogy a több évszázados nyugati diplomáciai hagyományok – amelyek eddig intézményekre, protokollokra és szabályrendszerekre épültek – napjainkban átalakulnak egy sokkal személyesebb, intuitívabb és közvetlenebb diplomáciai stílussá. A vlog nem csupán elemzés, hanem gondolatébresztő vitaindító is lesz. Az Origo új vlogja minden héten jelentkezik majd, és célja, hogy a nézők közelebb kerüljenek a világpolitikai események valódi mozgatórugóihoz.

A biztonságpolitikai elemző február óta rendszeres műsorral jelentkezik a Magyar Nemzeten is.

Forrás: Origo

Fotó: képernyőfotó