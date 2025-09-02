Itt a Tisza újabb kínos vallomása: „Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról”

Megosztás itt:

Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a jelek szerint Magyar Péteréknek tényleg Etyek. Most egy újabb videó bizonyítja, hogy a Tisza Pártot külföldről utasítják, ezek után nem kérdés, hogy valóban Brüsszelből irányítják a tiszásokat. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője hívta fel a figyelmet arra, hogy az Etyeki fórumon, Tarr Zoltán és Dálnoki előtt Molnár Dániel volt a vendég. Magyar Dávid azt mondta egyenesen a Tisza-központból üzentek nekik:

Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!