Itt a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdése + videó

Hivatalosan álhírbotrány, valójában bűnügyi akció! Rétvári Bence elárulta: a Szőlő utcai igazgatót és társát nem az "álhír" miatt figyelték, hanem a feltűnően magas életszínvonal buktatta le. Hogyan szereztek egy Lexus-t és Ford Raptorokat? Az NVSZ felfedte a hátteret, futtatás és fedőállások a gyermekvédelem égisze alatt!
Hangos robbanás a diplomáciában Szergej Lavrov kijelentésétől, miszerint a NATO és az EU hadat üzent Oroszországnak. De van-e valós alapja a vérfagyasztó szavaknak? Nógrádi György, a biztonságpolitikai szakértő a Globál Nógrádi Györggyel című műsorban nyugalomra intett, és konkrét számokkal bizonyította, Vlagyimir Putyinnak esze ágában sincs lerohanni Európát!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Durva vádakkal él Zelenszkij! Az ukrán elnök kijelentése, miszerint magyar felderítő drónokat észleltek, azonnal felkorbácsolta a magyar–ukrán diplomáciai feszültséget. Az ukrán elnök „nagyon szokatlan eseménynek” nevezte a drónok berepülését, amellyel állítása szerint az ország ipari erejéről gyűjtöttek adatokat. A külügyminiszter válasza lesújtó: Zelenszkij „kezd beleőrülni a magyar-ellenességbe!”
Súlyos vádak! Tuzson Bence igazságügyi miniszter leleplezte a Szőlő utcai büntetőügy hátterét, a vizsgálat szerint idegen titkosszolgálati szál is felmerül! A kormánytagok elleni aljas pedofilváddal valójában a kormányt akarták megingatni és kormánytagokat levadászni. Dobrev Klára vizsgálóbizottságot akart, Molnár Áron Rogán Antalnak üzent, de most kiderült: az egész vádaskodás alaptalan rágalom.
Hatalmas botrány! Újabb Tisza-párt közeli szakértő, Simonovits András közgazdász is megszólalt az ATV-ben, és egyértelművé tette: a nyugdíjpolitikai tervekről is hallgatni kell! „Nem kell ezt a választás előtt részletezni, először nyerjük meg a választást” – mondta a közgazdász. Bod Péter Ákos szerint is bölcsen hallgat Magyar Péter a megszorításokról. Takács Péter államtitkár szerint ez csak a módszertan: ezerszer elmondani a hazugságot, hogy igazság legyen belőle.