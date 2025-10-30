Itt a nagy bejelentés – Lesz 14. havi nyugdíj + videó

Megosztás itt:

Rengeteg fontos és jó döntést hoztunk. Fel sem tudom sorolni, szociális ágazat, kulturális ágazat, 15 százalékos béremelés. Nevelőszülők, akik alul voltak, a nekik járó pénz megduplázása. Összeraktunk egy akciótervet az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének a javítására. Árrésstop, mindig van róla vita, de árrésstop nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne, ezt meghosszabbítottuk, 14 élelmiszerét pedig ki is terjesztettük. És egy hosszú vita a 14. havi nyugdíjról, azt eldöntöttük, hogy lesz annak bevezetési rendjén dolgozunk még – számolt be a miniszterelnök.