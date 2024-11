Itt a megerősítés: emberkereskedelem bűntettének gyanújával zajlik a nyomozás Lakatos Márk botránya ügyében

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet közlése szerint a vádhatóság megerősítette, hogy az eljárás „emberkereskedelem bűntettének gyanúja miatt - felderítési szakban - van folyamatban a Budapesti Rendőr-főkapitányságon“. Gyanúsítottakat még nem hallgattak ki a nyomozók.

Az emberkereskedelmet az követi el, aki mást elad, megvásárol, elcserél, ellenszolgáltatásként átad vagy átvesz, illetve kizsákmányolás céljából szállít, elszállásol, elrejt vagy másnak megszerez. Mindez alapesetben csak néhány év szabadságvesztéssel büntetendő. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy

a Lakatos-ügyben ennek a minősített esete állhat fenn,

hiszen az állítólagos áldozat még nem volt tizennyolc éves, így az elkövetők akár tíz évet is kaphatnak.

A Lakatos-botrány

Lakatos Márkról Ábrahám Róbert műsorában állította azt egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér, aki ráadásul a „gyermekvédelmi“ influenszer-tüntetés egyik arca is volt.

A fiú arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott. A fiú elmondása szerint az átadás előtt drogot is adtak neki, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart. Az állami gondozott fiú állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezekért.

A sértett videóvallomását - egy feljelentés keretében - eljuttatták a Fővárosi Főügyészségnek. Onnan a feljelentést megküldték a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, a BRFK pedig aznap elrendelte a nyomozást.