Itt a magyarázat, miért szükséges az aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció

Megosztás itt:

Menczer Tamás kifejtette, sokan kérdezik – néhányan rossz, néhányan jó szándékkal –, hogy miért van ezekre szükség. Azt mondják, "nem akarunk háborút, rendben van, nem akarunk Tisza-adót, rendben van, de miért kell a nemzeti konzultáció?"

A politikus hangsúlyozta:

azért, hogy a magyarok úgynevezett egyetértési pontokat alakítsanak ki.

"Ugyanis ezeket a szándékokat és terveket – Tisza-adó, háború, satöbbi - Brüsszelben írják. És amikor Orbán Viktor a brüsszeli vitákban részt vesz, és csak a magyar kormányt képviseli, az sem kevés, mert ilyen politikai stabilitás, ami nálunk van, sehol máshol nincs" – jelentette ki, hozzátéve: "de

Orbán Viktor akkor tudja igazán sikeresen és eredményesen védeni a magyar érdekeket, ha azt tudja mondani Brüsszelben, hogy kedves barátaim, nekünk volt egy aláírásgyűjtésünk és egy nemzeti konzultációnk.

És a magyarok százezer- és milliószámra kinyilvánították az akaratukat".

"És a magyar miniszterelnök és a magyar kormány nem akar és nem tud semmi mást képviselni, csak a magyar emberek érdekét és akaratát"

– húzta alá Menczer Tamás.

Tehát azért kellenek ezek, hogy a magyar emberek Orbán Viktort a brüsszeli csatákban megerősítsék – ismételte meg a kommunikációs igazgató arra kérve mindenkit, hogy vegyen ezeken részt.