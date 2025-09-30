Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 30. Kedd Jeromos napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Radar 09:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Itt a hidegzuhany: már fagyra és jégzáporra is készülhetünk!

2025. szeptember 30., kedd 08:07 | Magyar Nemzet

Zivatarokkal indul a hét, szerdától viszont szeles, borongós és hideg idő várható – a hét végén több helyen talajmenti fagy csíphet bele a reggelekbe.

  • Itt a hidegzuhany: már fagyra és jégzáporra is készülhetünk!

A Dunántúl déli és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és ott estig erősen felhős vagy borult lesz az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésében. Ebből néhol fordulhat elő szemerkélő eső. A Dunántúl északi felén, a főváros környékén és a Dél-Alföldön csak átmenetileg borul be az ég, többet süt majd a nap. Az ország északkeleti részén egész nap napos, gomolyfelhős időre van kilátás, amelyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, egyes helyeken akár jégdara kíséretében. Az északi, északkeleti szelet a Zemplénben és a Bodrogközben élénk lökések kísérik.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

50 éve történt a Malév 240-es járat tragédiája, egy máig megfejtetlen katasztrófa

Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó

Megrázó fejlemények érkeztek a templomi fegyveres támadás kapcsán

Sokkot kaptak a Kaszás Nikolett után kutatók, amikor megtudták, mit találtak a holttest mellett

Október aranyat ér: ezek a csillagjegyek hatalmas lehetőséget kapnak

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

A tiszás vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

Keddi sportműsor: Marco Rossi keretet hirdet, Galatasaray–Liverpool a BL-ben

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

További híreink

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka
2
Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket
3
Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét
4
A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó
5
Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban
6
A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!
7
Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett
8
Milliók életét befolyásolható tervet jelentettek be Trumpék Washingtonban – Ez mindent megváltoztathat a Közel-Keleten
9
Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó
10
H. Ákos tüntetői lincshangulatot keltettek a 82 éves Pál atya ellen + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett

Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett

 A Tisza Párt elnöke a Fideszre fogja a kudarcát, miközben egy normálisan működő párt néhány hét alatt meg tudná oldani a jelöltállítást – fejtette ki a Magyar Nemzetnek az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Tóth Erik szerint a késlekedés nem mutat jól a kormányzóképesség felmutatása szempontjából sem.
A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

 Totális megszégyenülés: a Tisza Párt adóemelési terveinek, az úgynevezett Tisza-adó leleplezése után Magyar Péter azonnal megtámadta a bíróságot és az Indexet! A bíróságon a 20–30 fős aktivista csoport nyomást próbált gyakorolni, de sikertelenül. A tények azonban makacsok: többkulcsos adó, 25 százalékos társasági nyereségadó, és az adómentességek eltörlése fenyeget – ez pedig évi több százezer forint mínusz!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!