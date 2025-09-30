Itt a hidegzuhany: már fagyra és jégzáporra is készülhetünk!

Megosztás itt:

A Dunántúl déli és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és ott estig erősen felhős vagy borult lesz az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésében. Ebből néhol fordulhat elő szemerkélő eső. A Dunántúl északi felén, a főváros környékén és a Dél-Alföldön csak átmenetileg borul be az ég, többet süt majd a nap. Az ország északkeleti részén egész nap napos, gomolyfelhős időre van kilátás, amelyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, egyes helyeken akár jégdara kíséretében. Az északi, északkeleti szelet a Zemplénben és a Bodrogközben élénk lökések kísérik.

