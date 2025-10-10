Keresés

Belföld

Itt a bizonyíték: A magyar szakképzés már most a világ harmadik legjobbja

2025. október 10., péntek 14:00 | MTI
oktatás kormány Miskolc ösztöndíj karrier szakképzés KIM duális képzés Varga-Bajusz Veronika

A kormány az elmúlt öt évben sikeresen megújította a szakképzést, aminek célja, hogy Magyarország "szakképzési erőhatalommá" váljon – jelentette ki Varga-Bajusz Veronika. A KIM államtitkára hangsúlyozta: a szakma ma már nem B-terv, hanem megbecsült hivatás és karrierút, a magyar duális képzés pedig az OECD szerint a világ harmadik legjobbja.

  • Itt a bizonyíték: A magyar szakképzés már most a világ harmadik legjobbja

A kormány az elmúlt öt évben sikeresen megújította a szakképzést, aminek célja, hogy Magyarország "szakképzési erőhatalommá" váljon – jelentette ki Varga-Bajusz Veronika. A KIM államtitkára hangsúlyozta: a szakma ma már nem B-terv, hanem megbecsült hivatás és karrierút, a magyar duális képzés pedig az OECD szerint a világ harmadik legjobbja.

Cél a világelit: Magyarország "szakképzési erőhatalommá" válik

Varga-Bajusz Veronika államtitkár egy miskolci rendezvényen beszélt a szakképzés megújításának óriási sikereiről. Az elmúlt öt év kormányzati munkájának köszönhetően sikerült lebontani azokat a régi sztereotípiákat, amelyek a szakmákat másodrangú pályaként kezelték. A kormány célja egyértelmű: Magyarország a világ élvonalába tartozó "szakképzési erőhatalommá" kell, hogy váljon.

"Nem B-terv, hanem karrier": Miért éri meg ma szakmát tanulni?

Az államtitkár szerint a szakma ma már "hivatás, megbecsülés, karrier és szabadság". De mit jelent ez a gyakorlatban a fiatalok számára?

Világszínvonalú, gyakorlati tudás: A megerősített duális szakképzésben ma már több mint 60 ezer fiatal vesz részt. Ez azt jelenti, hogy a diákok már a tanulmányaik alatt valós munkahelyi környezetben, a legjobb cégeknél, a legjobb szakemberektől tanulhatnak. Ez a gyakorlatorientált modell annyira sikeres, hogy egy friss OECD rangsor szerint a világon a harmadik legjobb a munkaerőpiaci felkészítésben.

Kézzelfogható anyagi támogatás: A kormány nemcsak a képzés színvonalát emelte, de anyagilag is vonzóvá tette a szakmatanulást. A diákok ösztöndíjakat kapnak, a végzés után pedig pályakezdési juttatás segíti őket.

Segítség a vállalkozóvá váláshoz: A kormány azokra is gondol, akik a saját lábukra állnának. A fiatal szakemberek számára elérhető egy kamatmentes, 4 millió forintos munkáhitel, ami kiváló alapot adhat egy saját vállalkozás elindításához.

Miskolctól a világhírig: A tudásalapú jövő a kormány stratégiájának középpontjában

A megújult szakképzés nemcsak a diákoknak, hanem az egész országnak jó. Varga-Bajusz Veronika Miskolcot hozta fel példaként, amely a szakképzés megerősítésének köszönhetően "szakképzési erőddé" vált, és vonzó célpont lett az ipari beruházások számára. A kormány stratégiája tehát működik: a jól képzett magyar fiatalok jelentik a magyar gazdaság jövőjének zálogát.

 Tudjon meg többet a magyar szakképzés sikereiről és a fiatalokat segítő kormányzati támogatásokról!

Forrás: MTI

