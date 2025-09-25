Itt a 29. Erdők Hete: ennek a kérdésnek az árnyékában élünk - a vízháztartás a kulcs?

Megosztás itt:

Az erdők kulcsszerepe a klímaadaptációban

Megkezdődött a 29. Erdők Hete országos rendezvénysorozat, amelynek fókuszában idén a kulcsfontosságú klímavédelem áll. Az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint a programok célja az erdők éghajlatváltozásban betöltött szerepének bemutatása a társadalom és főképp a fiatalok számára. Zambó Péter, az AM erdőkért és földügyekért felelős államtitkára az Országos Erdészeti Egyesület klímakonferenciáján hangsúlyozta, hogy az erdő az egyik legfontosabb biológiai infrastruktúra a klímavédelemben. Magyarország 2,3 millió hektár fával borított területe a nemzeti zöldvagyon alapját jelenti, melynek jövője tudatos és hosszú távú beavatkozást igényel. Ez ma már nem elméleti kérdés, hanem napi gyakorlati kihívás, amellyel az erdészeknek szembe kell nézniük."

A szakmai esemény, amely az "Erdő és víz – a klímaváltozás árnyékában" címet viselte, rámutatott arra a szoros, mégis összetett viszonyrendszerre, amely az erdők, a víz és a klímaváltozás között fennáll. Az államtitkár kiemelte: az erdészeti vízgazdálkodás aktuális kérdései a klímaadaptáció egyik legfontosabb elemét képezik. Az erdők vízháztartásának megőrzése, javítása tudatos emberi beavatkozást igényel, szakmai alapokon, hosszú távra tervezve. Ez a feladat nem csupán az erdészekre hárul, hanem számos ágazat összefogását igényli. Az erdészek felelőssége, hogy a jövő erdeit úgy alakítsák, hogy azok ne csak túléljenek, hanem aktívan segítsenek alkalmazkodni a változó klímaviszonyokhoz, elsősorban a vízzel való bánásmódon keresztül.

Klímaadaptációs fórum és tömeges programok

A nemzeti zöldvagyon megóvása érdekében alakult meg az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, amely széles körű együttműködésben tárja fel a meglévő problémákat, és alkot a gyakorlatban is alkalmazható cselekvési terveket. A fórum nyolc munkacsoportjának tevékenységei közül is kiemelt téma a vízgazdálkodás kérdése, ami jól mutatja a probléma súlyosságát. A rendezvénysorozat alkalmából jövő héten több mint 100 programmal készülnek a magyar erdészetek, kiemelten az állami erdészeti társaságok. Az érdeklődők országszerte különböző terepi programokon vehetnek részt, így például vezetett túrákon és kirándulásokon kaphatnak betekintést az erdők szolgáltatásaiba, és saját szemükkel láthatják, hogyan alakítják át az erdészek a jövő erdeit a klímaváltozás árnyékában.

Forrás: MTI

Fotó: Canva