Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 25. Csütörtök Eufrozina, Kende napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Itt a 29. Erdők Hete: ennek a kérdésnek az árnyékában élünk - a vízháztartás a kulcs?

2025. szeptember 25., csütörtök 16:00 | MTI

Kezdődik a 29. Erdők Hete országos rendezvénysorozat, amelynek fókuszában idén az az életmentő szerep áll, amit az erdők a klímavédelemben betöltenek. A téma egyenesen a klímakonferencián robbant: „Erdő és víz – a klímaváltozás árnyékában”.

  • Itt a 29. Erdők Hete: ennek a kérdésnek az árnyékában élünk - a vízháztartás a kulcs?

Az erdők kulcsszerepe a klímaadaptációban

Megkezdődött a 29. Erdők Hete országos rendezvénysorozat, amelynek fókuszában idén a kulcsfontosságú klímavédelem áll. Az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint a programok célja az erdők éghajlatváltozásban betöltött szerepének bemutatása a társadalom és főképp a fiatalok számára. Zambó Péter, az AM erdőkért és földügyekért felelős államtitkára az Országos Erdészeti Egyesület klímakonferenciáján hangsúlyozta, hogy az erdő az egyik legfontosabb biológiai infrastruktúra a klímavédelemben. Magyarország 2,3 millió hektár fával borított területe a nemzeti zöldvagyon alapját jelenti, melynek jövője tudatos és hosszú távú beavatkozást igényel. Ez ma már nem elméleti kérdés, hanem napi gyakorlati kihívás, amellyel az erdészeknek szembe kell nézniük."

A szakmai esemény, amely az "Erdő és víz – a klímaváltozás árnyékában" címet viselte, rámutatott arra a szoros, mégis összetett viszonyrendszerre, amely az erdők, a víz és a klímaváltozás között fennáll. Az államtitkár kiemelte: az erdészeti vízgazdálkodás aktuális kérdései a klímaadaptáció egyik legfontosabb elemét képezik. Az erdők vízháztartásának megőrzése, javítása tudatos emberi beavatkozást igényel, szakmai alapokon, hosszú távra tervezve. Ez a feladat nem csupán az erdészekre hárul, hanem számos ágazat összefogását igényli. Az erdészek felelőssége, hogy a jövő erdeit úgy alakítsák, hogy azok ne csak túléljenek, hanem aktívan segítsenek alkalmazkodni a változó klímaviszonyokhoz, elsősorban a vízzel való bánásmódon keresztül.

 Klímaadaptációs fórum és tömeges programok

 A nemzeti zöldvagyon megóvása érdekében alakult meg az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, amely széles körű együttműködésben tárja fel a meglévő problémákat, és alkot a gyakorlatban is alkalmazható cselekvési terveket. A fórum nyolc munkacsoportjának tevékenységei közül is kiemelt téma a vízgazdálkodás kérdése, ami jól mutatja a probléma súlyosságát. A rendezvénysorozat alkalmából jövő héten több mint 100 programmal készülnek a magyar erdészetek, kiemelten az állami erdészeti társaságok. Az érdeklődők országszerte különböző terepi programokon vehetnek részt, így például vezetett túrákon és kirándulásokon kaphatnak betekintést az erdők szolgáltatásaiba, és saját szemükkel láthatják, hogyan alakítják át az erdészek a jövő erdeit a klímaváltozás árnyékában.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

További híreink

Mennyibe kerül egy jogosítvány 2025-ben?

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Most érkezett: villamosbalesethez rohantak a budapesti mentők, óriási a káosz

Szoboszlai kemény üzenete után a Liverpool esélyt kapott a bosszúra

Eloszlatjuk a tévhiteket! Nem is gondolnád, hogy ekkor is jár a háromgyermekes anyák adómentessége

A románok a magyar reakció miatt hőzöngenek a botrányos meccs másnapján

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

Gyökeres lett a világ legjobb góllövője, de Európában csak második lett

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

További híreink

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottaban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó

Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gulyás Gergely: Már 15 ezren igényelték a fix 3 százalékos lakáshitelt + videó
2
Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le
3
Feljelentették Hadházy Ákost
4
A baloldal révén mindenhova bejárása volt Káncz Csabának
5
Orbán Viktor: „Kiállunk Pál atya mellett!”
6
Pál atya, az ellenzéki gyűlölet célpontja: azok, akik megpróbálták bántalmazni, most Orbán Viktorral néznek szembe + videó
7
Vezércikk – Szőlő utcai javítóintézet: nyilvánosságra hozták a vizsgálati jelentést + videó
8
Szijjártó Péter kiakadt: Magyarország szembeszállt Brüsszellel, és megmentette a lakosságot
9
Jakab nyomán, Orbán árnyékában – kifullad Magyar Péter politikája
10
A légtérben megjelent drónok miatt órákra lezárták Dánia Aalborg repülőterét csütörtök hajnalban

Legfrissebb híreink

3,6 milliárd forint a szakképzésre! Sopron 5 intézménye újul meg, a képzés a jövő kihívásaira készül

3,6 milliárd forint a szakképzésre! Sopron 5 intézménye újul meg, a képzés a jövő kihívásaira készül

 A Széchenyi Terv Plusz program keretében újul meg a Soproni Szakképzési Centrum öt oktatási intézménye! A helyi kereskedelmi és vendéglátó szakiskola kollégiuma, tanműhelyként is szolgáló konyhája és étterme is átalakult. Nyul Zoltán helyettes államtitkár hangsúlyozta: a cél, hogy az infrastruktúra megújításával erősödjön az az érzés a tanulókban, hogy „jó ide járni”, és minőségi oktatás alakuljon ki.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!