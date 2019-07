ITM: Újabb ipari kapcsolatok jöhetnek létre Oroszországgal

Klímavédelmi, energetikai és migrációs kérdésekről folytatott megbeszéléseket Áder János köztársasági elnök és Zuzana Caputová, a Szlovák Köztársaság elnöke. Az ember, a katona a legfontosabb a honvédelmi fejlesztési programban, hiszen a haderő korszerűsítése nem pusztán a fegyverek, járművek, eszközök modernizálásáról szól - hangoztatta a honvédelmi miniszter, Benkő Tibor. Németh Szilárd: jövőre minden eddiginél több forrás, 616 milliárd jut honvédelemre. Egy ország akkor lehet sikeres, ha a munkahelyeken támogatják a családalapítást, a családi életet, és ha ezzel párhuzamosan a család is támogatja a munkában való kiteljesedést - mondta Novák Katalin, a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Két fideszes jelöltet megszavaztak alelnöknek az Európai Parlament egy-egy szakbizottságában. Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában azt mondta: látványos kudarcba szaladt bele a bevándorláspárti ellenzék. Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány jogi szakértője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában úgy vélte, aki a saját honfitársai ellen áskálódik annak számolnia kell majd negatív belpolitikai következményekkel. A zuglói parkolásra ráült a köd - jelentette ki a Fidesz budapesti szóvivője. Zsigmond Barna Pál szerint Karácsony Gergely képtelen polgármesterként viselkedni, hiszen semmibe veszi a zuglóiakat és mindenkit, aki a kerületben parkol. A Nyári diákmunka program első hetén mintegy 20 ezer diák állt munkába, ez a program hétéves történetének legmagasabb induló létszáma - mondta el Varga Mihály. Az Európai Bizottság friss előrejelzése a realitások talaján áll, megtörtént az, ami még soha, az EU Bizottsága felfelé módosította, javította a magyar gazdaság növekedésére vonatkozó prognózisát - mondta Balogh László államtitkár. Amennyiben az időjárás is engedi, jövő héten megkezdődhet a csemegekukorica betakarítása, amelyből Magyarországon átlagosan 30-34 ezer hektárnyi területen évente 500-600 ezer tonnát termesztenek - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az LMP fővárosi közgyűlési képviselője azt kezdeményezi, hogy Budapest hirdessen klímavészhelyzetet. Feszültséget okoz a német rendőrségen belül, hogy olyan migrációs hátterű emberek is bekerülnek a testületbe, akik jobban kötődnek az iszlámhoz, mint Németországhoz - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Szomráky Béla Olaszország-szakértő úgy látja, hogy megalázzák és hiteltelenítik az olasz államot azok a migránsokat mentő civil hajók, amelyek engedély nélkül lépnek be az ország területére. Magyarország több szinten is segítséget nyújt Georgiának a kapcsolatok szorosabbra fűzésében az Európai Unióval és a NATO-val - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a georgiai Batumiban. Az Európai Parlament szakbizottságai alakuló ülésükön három magyar képviselőt, Deutsch Tamás és Gál Kinga fideszes EP-képviselőt, valamint Ujhelyi István szocialista képviselőt választották meg EP-bizottsági alelnöknek. A német főváros lakóinak túlnyomó többsége nem támogatja, hogy a berlini képviselőtestület megválasztásánál már a 16 évesek is szavazhassanak - derül ki a Civey közvélemény-kutatásából. A németek fele fenyegetésnek tekinti az iszlámot - derül ki a Bertelsman Alapítvány Vallási monitor című legújabb tanulmányából. Kitoloncolták Németországból Libanonba a brémai alvilágot irányító arab bűnszervezet vezetőjét - a 46 éves férfi ellen 13 éve volt érvényben a kiutasítási határozat. Több száz migránst helyeztek át a nemrég lebombázott líbiai tádzsúrai internálóközpontból. Az iráni Forradalmi Gárda hajói megpróbáltak feltartóztatni a Hormuzi-szorosban egy brit tartályhajót, de meghátráltak a tankert kísérő brit hadihajó közbelépése után. Autóba rejtett pokolgép robbant a Törökország által támogatott felkelők ellenőrizte észak-szíriai Afrínban – 11 halott, 30 sebesült. Észak-Koreában alkotmánymódosítással névleges államfővé nevezték ki Kim Dzsong Un-t. A népirtás tagadása a bűntettek folytatásához és megismétléséhez vezethet, ezért arra van szükség, hogy mindenki belássa, Srebrenicában 24 évvel ezelőtt népirtást követtek el - mondta Carmel Agius, az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusának elnöke. Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek egy rádiós újságírót a Fülöp-szigetek déli részén fekvő Kidapawanban. Korrupciós váddal előzetes letartóztatásba helyezték a volt algériai ipari minisztert. Megfojtották Suzanne Eatont, a több mint egy hete eltűnt amerikai kutatót, akinek holttestét Kréta szigetén egy második világháborús bunkerben találták meg - közölte a rendőrség. Washington vizsgálatot indít Párizs nagy technológiai cégekre tervezett adója ügyében. Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző kínai hajóhoz - jelentette a China Daily című kínai pártlap. Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben. A hatóságok közlése szerint a tűzben 11-en megsérültek. New Orleansban szükségállapotot hirdettek, az Egyesült Államok déli tagállamaiban áradásokra és hurrikánra készülnek. Narancs nagyságú jég esett a közép-olaszországi Pescara városában - 20 ember megsérült, hatalmas az anyagi kár. Legalább hat turista életét vesztette Görögországban a heves jégesők, szélviharok és esőzések miatt. A vágányfelújítási munkálatok közben egy második világháborús robbanófejet találtak a Rákospalota-Újpest vasútállomáson. Mávinform: második világháborús robbanótest miatt vasúti korlátozások várhatóak. A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság nem jogerősen kilenc év börtönbüntetésre ítélte azt a sofőrt, aki ittasan és kábítószertől bódult állapotban balesetet okozott, amelyben négy ember meghalt. Világháborús robbanóanyagok gyűjtése és tárolása miatt emelt vádat az ügyészség hat férfi ellen. Vasárnaptól a hét minden napján 10 percenként indulnak a belvárosból, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérről a 100E buszok - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A hétvégén is marad az ilyenkor megszokottnál hűvösebb idő, többfelé csak 20 fok körül alakulnak a maximumok. A Ferencváros 2:1-re legyőzte a bolgár Ludogorec gárdáját a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első mérkőzésén. Az év végén távozik posztjáról David Gallop, az Ausztrál Labdarúgó Szövetség vezetője.