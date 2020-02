ITM: Szívből jövő jó tanácsok a fogyasztóvédelemtől Valentin napra

Újabb nemzeti konzultációt jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz frakcióülésén, mert „egyes aktivistacsoportok számára az erőszakos bűnözők jogai fontosabbak lettek a törvénytisztelő emberek jogainál” - értesült a Magyar Nemzet online. A tavalyi adatok alapján a keleti és a nyugati befektetők egyaránt bíznak a magyar gazdaságban, az ország ezért továbbra is nyitott a két világrész belföldi együttműködésére - jelentette ki Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A tíz éve kormányzó Fidesz a 2018-2022-es ciklus felénél népszerűbb, mint az előző két kormányidőszak közepén - állapítja meg a Századvég friss elemzése. Tanácsadás és irodabérlés címén több tíz milliós szerződéseket kötött az MSZP pártközeli cégekkel - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint csak januárban összesen ötvenmillió forint értékben kötött különböző megbízási szerződéseket Tóth Bertalan, a szocialisták elnök-frakcióvezetője. A Soros-hálózathoz, valamint a balliberális kormányokhoz köthető civilekből állította fel tanácsadói stábját Karácsony Gergely - írja a Magyar Nemzet. Nyíltan védi és mentegeti Soros Györgyöt a Jobbik elnöke. Jakab Péter a Guardian című brit lapnak azt mondta: a tőzsdespekulánsnak minden joga megvan hozzá, hogy úgy költse el a pénzét Magyarországon, ahogy akarja. A Jobbik korábban úgy vélte: Soros György neve a bevándorlás szinonimája. Mentegetőzik a Jobbik azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki összefogásban lemondanak a miniszterelnök-jelölésről. Bana Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője szerint személyi kérdésekről még nem döntöttek. A Mi Hazánk Mozgalom szerint a balliberális pártok hasznos idiótának tekintik a Jobbikot. A Momentum végleg bebizonyította, hogy magyarellenes párt - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. Toroczkai László közölte: a Momentum politikusai annak az Opre Roma Pártnak az elnökével tárgyaltak, amely újabb Trianont szeretne, vagyis cigány tartományt akar létrehozni négy észak-magyarországi megyéből. Soha még ekkora tanári szabadságot nem adott alaptanterv, mint a megújult NAT - mondta el a Hír Tv Credo című műsorában a szakanyag kidolgozásában részt vevő Takaró Mihály. A József Attila díjas irodalomtörténész elmondta: a tanári hivatás anyagilag még mindig nem eléggé megbecsült, mégis, a magyar pedagógustársadalom elkötelezett és kiválót nyújt. Nyárra várhatóan vége lesz a koronavírus járványnak, de addig a százezret is elérheti a fertőzöttek száma - közölte a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa az M1-en. A Momentumos Cseh Katalin egy tévéinterjúban tiltakozott az ellen, hogy Magyarország blokkolja Ukrajna csatlakozását a NATO-hoz addig, amíg az ukrán kormány nem biztosítja a kárpátaljai magyarság alapvető jogait. Elfogadhatatlan, hogy a Momentum ismét hátba támadta a magyar embereket - nyilatkozta Híradónknak Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselő szerint az ellenzéki pártnak fontosabb, hogy megfeleljen az európai elitnek, mint a határon túli magyarok érdekei. Magyarellenes politikát folytat a Momentum – jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Menczer Tamás hangsúlyozta: a liberális értékű párt magyarellenessége folyamatos Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában is. Az ENSZ az illegális migráció legalizálásával a káosz felé akarja sodorni a világot - jelentette ki Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az M1-en. A migrációról szóló vitában az európai lakosok érdekeit is képviselni kell - jelentette ki Deli Andor, a Fidesz képviselője az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a menekültek humanitárius helyzetéről szóló vitában. Az olasz kormánytöbbség megszavazta a volt belügyminiszter, Matteo Salvini, az ellenzéki Liga és a jobbközép koalíció vezetője mentelmi jogának megvonását a római felsőházban. Matteo Salvini bejelentette, hogy készen áll bíróság elé állni az olaszországi határok védelméért. Elfogadta a londoni alsóház azt a sürgősséggel beterjesztett törvénymódosítást, amelynek alapján a terrorcselekményekért elítélteket a jövőben nem lehet teljes büntetésük letöltése előtt automatikusan szabadlábra helyezni. Líbia elutasítja, hogy illegális bevándorlókat telepítsenek le a területén - jelentette ki Fathi Basaga, a tripoli székhelyű nemzeti egységkormány belügyminisztere. Négyfajta, a koronavírus elleni védőoltás fejlesztése zajlik jelen pillanatban, és közülük a legígéretesebbet valószínűleg három-négy hónapon belül embereken is tesztelni fogják - közölte Szumja Szvaminatan, az Egészégügyi Világszervezet vezető kutatója. A súlyos tüdőgyulladást okozó koronavírus-járvány elleni küzdelem rendkívüli nehézségeket jelent a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhanban működő kórházaknak és dolgozóiknak - írja a South China Morning Post című hongkongi lap. A japán hatóságok úgy döntöttek, hogy evakuálják a japán partoknál veszteglő, koronavírus megjelenése miatt karantén alá helyezett Diamond Princess üdülőhajó idős utasait. Újabb brit állampolgár szervezetében azonosították szerdán az új típusú koronavírust, így a nagy-britanniai megbetegedések száma kilencre emelkedett. Azok közül azonban, akiket az egyik külön e célra létrehozott angliai karanténban tartottak megfigyelés alatt, a vizsgálati eredmények szerint senki nem fertőződött. Ausztrália továbbra is fenntartja azt korlátozást, hogy a súlyos tüdőgyulladást okozó koronavírus-járvány elleni küzdelem jegyében nem fogad Kínát megjárt külföldieket - jelentette be Scott Morrison kormányfő. Törökország semmibe veszi az Oroszországgal kötött szíriai tűzszüneti egyezményeket, és semmit sem tesz a terroristák semlegesítéséért Idlíb tartományban - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatban szólította fel tűzszünetre a líbiai konfliktusban egymás ellen harcoló feleket, és elítélte a fokozódó erőszakot az észak-afrikai országban. Terrorizmus finanszírozásának vádjával kétszer 5,5 év börtönre ítélték Háfiz Szaídot, annak a terrorszervezetnek az alapítóját, amely az Egyesült Államok és India szerint a 2008-as mumbai terrortámadást elkövette. Az Egyesült Államok megkezdte Afrikában állomásozó haderejének átszervezését - jelentette be a Pentagon. A venezuelai hatóságok őrizetbe vették Juan Guaidó ellenzéki vezető nagybátyját azzal az indoklással, hogy robbanóanyagot próbált becsempészni az országba. Tűzvész után most árvizek sújtják Ausztrália keleti részét. A villámáradások utakat árasztottak el, több ezer háztartás maradt áram nélkül. Brazíliára is özönvízszerű eső zúdult, ami eddig 5 ember életét követelte. Hosszan tartó, súlyos betegség után 72 éves korában elhunyt Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenus. A Fenyő János megölése kapcsán felbujtással vádolt Gyárfás Tamás ma folytatja vallomását a Fővárosi Törvényszéken. Drogkereskedői hálózatot derített fel a rendőrség egy nemzetközi együttműködés keretében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. Pénteken délután három órán át zárva lesz az M7-es autópálya letenyei határátkelője felújítási munkálatok miatt - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Férfi kézilabda BL: THW Kiel (német)-Telekom Veszprém 29:28 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék-HC Kosice (szlovák) 4:2; Slovan Bratislava (szlovák)-MAC Újbuda 4:3