ITM: Magyarországon összehangolt közlekedésfejlesztés valósul meg 2014-2020-ban

Újabb három embernél diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést, ezzel 16-ra nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon. Kiürítették a Haller Gardens irodaházat, miután az UPC magyarország egyik alkalmazottjának pozitív lett a koronavírus tesztje - az alkalmazottakat várhatóan hétfőig nem engedik vissza az épületbe. A már kihirdetett veszélyhelyzet keretében a kormány rendkívüli intézkedéseket rendelt el az immár világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány megelőzésére, a magyar emberek egészségének és életének megóvása érdekében. Azonnali cselekvésre szólítja fel Demszky Gábor Karácsony Gergelyt a koronavírus-járvány miatt. Az egykori főpolgármester szerint Karácsonynak már régen fel kellett volna állítani egy válságstábot, kapcsolatba lépni a Szent László kórház szakembereivel, közvetlenül a WHO-val és az ENSZ-szel a főváros védelmében. Megbízható forrásból, az operatív törzs és a kormány által közöltekből tájékozódjon mindenki – hívta fel a figyelmet a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kovács Zoltán hangsúlyozta: a koronavírussal kapcsolatos álhírek pánikot keltenek, arra pedig semmi szükség. A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet szabályai értelmében nem utazhatnak külföldre az egészségügyben, a rendvédelemben, a honvédelemben dolgozók. Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt, ha nem megoldott a lakhatás, a rektorok méltányossággal engedélyezhetik a maradást - tudatta közösségi oldalán a HÖOK. Még soha nem volt ilyen helyzetben a világ turizmusa, mint most a koronavírus-járvány miatt, a helyzet drámai - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Az európai trendeket Magyarország sem tudta elkerülni, Magyarország turizmusát derékba törte a koronavírus, napról napra nő a visszamondások száma - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Célzott eszközökkel kell fellépni a gazdasági krízis kezelése érdekében – mondta az Állami Számvevőszék elnöke a növekedés.hu-nak. Domokos László hangsúlyozta: rugalmassá kell tenni az állami rendszereket és munkaerőpiacot, valamint költségvetési és lakossági szinten is nagy hangsúlyt kell helyezni a tartalékolásra. Nem zárják be a templomokat, de arra kérik a híveket, aki beteg, ne menjen közösségbe – írja a Magyar Nemzet a Katolikus Püspöki Konferencia döntésére hivatkozva. A református egyház azt közölte: ahol száz főt meghaladó istentiszteletre lehet számítani, több szertartást tartanak majd legalább fél órás szellőztetési szünetekkel. Több tízezer migránssal döngeti Európai kapuit Törökország, mert úgy gondolja, hogy Brüsszel elhanyagolja és nem kezeli a helyén őt - mondta Hóvári János volt ankarai nagykövet, Törökország-szakértő. Törökország valószínűleg azt szeretné elérni, hogy közvetlenül használhassa fel a jövőben az Európai Unió támogatását, amit a migránsok visszatartásáért kaphat - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Magyarország fontos küldetése a Kárpát-medencében élő nemzetek közötti ezeréves együttműködés és barátság erősítése - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az egész EU-nak érdeke, hogy stratégiai partnerségeket alakítson ki a keleti határain fekvő országokkal, így Moldovával is, és tartsa nyitva az uniós tagság és gazdasági együttműködés lehetőségét - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Chisinauban. Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos - jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: elhagyhatta a karantént Japánban az a magyar állampolgár, aki heteket töltött vesztegzárban a Diamond Princess ócenjáró hajón. A korábban Németországban karanténintézkedés alá vont jogászhallgató nő is elhagyhatta a karantént - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Kezelhetőnek nevezte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-fertőzést, leszögezte azonban azt is, hogy mindent meg kell tenni a továbbterjedés megelőzéséért. Határozott cselekvésre szólított fel minden országot António Guterres ENSZ főtitkár az új koronavírus-járvány következményeinek enyhítése érdekében. Meghalt az első koronavírussal fertőzött beteg Lengyelországban, egy 57 éves nő a Nagy-lengyelországi vajdaság székhelyén, Poznanban. A görög egészségügyi hatóságok bejelentették az új típusú koronavírus első görögországi halálos áldozatát. Szlovéniában egy nap alatt 34-ről 57-re nőtt az új vírussal fertőzöttek száma, Horvátországban eddig 19 megbetegedést regisztráltak. Csehországban 94-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, a fertőzés az ország minden régiójában megjelent - a cseh kormány szükségállapotot hirdetett ki . Egész Olaszországban bezárják a kereskedelmi egységeket a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be Giuseppe Conte olasz kormányfő, kivételt csak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak jelentenek. A koronavírus-járvány terjedésének felgyorsulása miatt a francia kormány felkészült az olaszországi forgatókönyvnek megfelelő intézkedések bevezetésére, miután az ország tíz gócpontjában kétezer fölé nőtt a fertőzöttek és 48-ra a halálos áldozatok száma. Elmúlt az országban a koronavírus járvány - jelentette be a kínai egészségügyi bizottság. A legfrissebb adatok szerint az ázsiai országban jelenleg több mint 80 ezer fertőzött van, 62 ezer ember korábban már felépült a betegségből. Az Egyesült Államok 30 napra felfüggeszt minden beutazást Európából - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke közös nyilatkozatban fejezték ki nemtetszésüket Donald Trump amerikai elnök előző nap hozott döntésével kapcsolatban. Alaptörvénybe ütközőnek minősítette a román alkotmánybíróság az előrehozott parlamenti választásokról szóló, február elején kiadott sürgősségi kormányrendeletet. Azonosítatlan harci repülőgépek csapást mértek több célpontra az iraki határnál lévő szíriai város, Abu-Kemál közelében. Kiemelték az utolsó holttestet az összeomlott karanténhotel törmelékei alól a délkelet-kínai Fucsien tartományban. Négy kivételével minden határátkelőhelyet lezárt Szerbia Magyarország felé - közölte a rendőrség. Jogerősen hét év három hónap börtönbüntetéssel sújtott a Szeged Ítélőtábla egy szerb férfit, aki csaknem egy kilogramm, nagy tisztaságú heroint próbált Magyarországra csempészni 2018-ban. Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál - közölte a katasztrófavédelem. A koronavírus-járvány miatt bizonytalan ideig felfüggesztették az észak-amerikai kosárlabdaliga idei szezonját, miután pozitív lett a Utah Jazz egyik játékosának tesztje. A Spanyol Labdarúgó Liga a szövetség és a játékosokat képviselő szervezet illetékeseivel egyetértésben úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztják a 28. és a 29. forduló mérkőzéseit. A McLaren Forma-1-es istálló visszalépett a hétvégi szezonnyitó Ausztrál Nagydíjtól, miután a csapat egyik tagjának koronavírus-tesztje pozitív lett. Szuga Josihide japán kormányszóvivő közlése szerint nincs változás az idei tokiói olimpiai játékok tervezésében, azok után sem, hogy az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította az új típusú koronavírus-járványt. A görögországi Olümpiában meggyújtották a tokiói olimpia lángját.