ITM: Ma még lehet jelentkezni az egészségipari támogatási programra

Nem az a kérdés, mikor érjük el a harmadik hullám csúcsát, hanem hogy mikor indulunk el lefele az úgynevezett platóról - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Egyelőre semmilyen nyitás nem engedhető meg, de komoly esély van arra, hogy Magyarországon a legtöbb - vagy akár minden - uniós országot megelőzően válik szabaddá az élet, és szabad nyarunk lesz - mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő a fiatalokhoz szólva azt üzente: már ne csak az idősek miatt, hanem maguk miatt is figyeljenek oda a védekezésre, a járványügyi előírások betartására, mert elhúzódóbb, fájdalmasabb lefolyású az új mutáns okozta fertőzés. 11 265 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 614 612-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 275 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 499 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1,8 millió embert beoltottak, ebből 595 ezren már a második adagot is megkapták. A tudatos egészségmegőrzést segítő, animációs, ismeretterjesztő filmsorozatot készített a Semmelweis Egyetem Kommunikációs igazgatósága. A KliniKaland nevet viselő sorozat első része a védőoltásokkal foglalkozik. Ötpontos megállapodás született a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a kormány és a főváros között, ezek között szerepel, hogy a kabinet és az önkormányzat egyeztet majd az európai uniós fejlesztési források budapesti felhasználásáról. Az igazságügyi miniszter a Google magyarországi vezetőivel egyeztetett a készülő európai uniós „Big Tech”-szabályozással kapcsolatban. ITM: Pénteken még jelezhetik szándékukat a vállalkozások a 23 milliárd forint keretösszegű egészségipari támogatási program előminősítésére, annak benyújtására pedig jövő szerdáig van lehetőségük. Fel kell gyorsítani a Nyugat-Balkán országainak uniós csatlakozását - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. Fejezze be Vera Jourová uniós biztos a képmutató politikai támadásokat, és ott indítson jogállamisági eljárást, ahol van miért - írta Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Facebook-oldalán. A Fidesz nehezen búcsúzott el az Európai Néppárttól, de ideje volt kilépnie a pártcsaládból - jelentette ki Novák Katalin, a Fidesz alelnöke a belgiumi VRT flamand közszolgálati tévének adott interjújában. A demokráciák alapvetően fontos értékeit ismét támadások fenyegetik, az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak közösen kell megvédeniük a stabilitást jelentő globális biztonságot, a demokráciát és a jogállamiságot - mondta az Európai Tanács elnöke. Az Európai Unió a legfontosabb feladatának tekinti, hogy gyorsítsa a koronavírus elleni vakcinák gyártását Európában, és javítsa az oltóanyagok tagországok közötti elosztását - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. A koronavírus elleni oltás sokkal gyorsabban történne, ha a vakcinagyártó vállalatok betartották volna az Európai Unióval kötött beszerzési keretszerződésekben foglaltakat - jelentette ki Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A világon 125,5 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió, a gyógyultaké 71 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megérkezett Bosznia-Hercegovinába az első vakcinaszállítmány, amelyet a nyugat-balkáni ország a vakcinák méltányos elosztására létrehozott COVAX-programon keresztül rendelt meg. Nagy többséggel újabb fél évre meghosszabbította a londoni alsóház annak az éppen egy éve kelt törvénynek a hatályát, amely a brit kormányt rendkívüli intézkedésekre hatalmazza fel a koronavírus-járvány megfékezése végett. Peking lehetővé teszi a kínai fővárosban élő külföldi állampolgároknak, hogy beadassák maguknak a koronavírus elleni vakcinát. A Fehéroroszországi Lengyelek Szövetségének két további vezetőjét vették őrizetbe Fehéroroszországban - jelentette a lengyel sajtó. Vang Ji kínai külügyminiszter török hivatali kollégájával, Mevlüt Cavusogluval, majd Recep Tayyip Erdogan elnökkel tárgyalt Ankarában, miközben Isztambulban az ujgur közösség több száz tagja tüntetett a látogatás ellen. A szavazatok 100 százalékának összeszámlálása után, a még nem hivatalos eredmény szerint 61-59 arányban győztek a Benjámin Netanjahu miniszterelnök távozását követelő pártok az izraeli parlamenti választásokon. A kínai külügyminisztérium szankciókkal sújtott 9 brit állampolgárt és 4 jogi személyt válaszul arra, hogy az Egyesült Királyság más országokkal közösen szankcionált kínai állampolgárokat a Hszincsingban elkövetett emberjog-sértések miatt. A török külügyminisztérium üdvözölte, hogy az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozójának csütörtökön elfogadott zárónyilatkozat az Ankara és Brüsszel közötti pozitív napirend szükségességét hangsúlyozta. Március 28-án, vasárnap hajnali 2 órakor egy órával előre, hajnali 3 órára kell átállítani az órákat, ezzel megkezdődik a nyári időszámítás. A buszsáv szabálytalan használóit büntették a fővárosban, a kétnapos akció alatt 44 jogsértő ellen intézkedtek - tette közzé a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Szerdán 632 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő internetes felületet nyitott, ahol bárki ellenőrizheti, milyen státuszban van regisztrációja a koronavírus elleni védőoltásra - közölte a koronavirus.gov.hu. A járványügyi helyzetre tekintettel, az utasok és az autóbuszvezetők védelmében a Volánbusz március 29-től valamennyi járatán felfüggeszti az első ajtós felszállást, a járművezetőket pedig kordonnal határolja el az utastértől - közölte a társaság. A magyar labdarúgó-válogatott 3:3-as döntetlent játszott a vendég lengyel csapattal a világbajnoki selejtezősorozat európai nyitányán. A hat hazai induló közül négy - Demeter Bence, Kardos Bence, Bereczki Richárd és Marosi Ádám - jutott a szombati férfi döntőbe az öttusázók világkupa-sorozatának budapesti versenyén. Női kosárlabda NB I: Sopron Basket-Vasas Akadémia 102:44