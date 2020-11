ITM: Felelőtlenül járt el a Strabag a Hárosi Duna-híd építésénél

3878 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 79 199-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 69 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1819 főre emelkedett, 20 078-an meggyógyultak. A járvány tombol, ezért most igazán fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat - írta Facebook-bejegyzésében a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté a hétfőtől alkalmazott járványügyi szigorítások kapcsán közölte: akik alábecsülik a járványt, azoknak nem csak saját egészségükkel játszanak, hanem másokéval is, ezért kell keményebben szankcionálni. Pozitív lett a COVID-tesztje Hoppál Péter miniszteri biztosnak. A Fidesz országgyűlési képviselője Facebook-oldalán jelentette be, hogy elkapta a koronavírust. Saját, Lánchíddal kapcsolatos közbeszerzési eljárását vizsgáltatja át óránként 25 ezer forintért a Fővárosi Önkormányzat – mondta a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a Budapesti srácok c. műsorunkban. A szervezettel kötött szerződés annak ellenére hiányzik a Fővárosi Önkormányzat honlapjáról, hogy azt közpénzből finanszírozzák. A Fidesz fővárosi frakciója szerint értelmezhetetlen Karácsony Gergely lépése, a városvezetés csak kifogásokat keres, miközben nem halad a projekt. A kormány nem támogatja Budapest eladósítását - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs közölte: 60 milliárd forinttal tehermentesítenék a fővárosi büdzsét, a kabinet készen áll átvenni a korábban szóba került öt beruházáson kívül más projekteket is. Az MSZP pártigazgatójának távozását követeli a szocialisták roma tagozatának elnöke. A Hír Tv birtokába került levélben Balogh Artúr azt írja: Molnár Zsolt lelkén szárad a szerencsi időközi választási kudarc és a tisztújítási botrány. Szétesett a baloldali koalíció Egerben, ketten is kiléptek a Mirkóczki Ádámot támogató Egységben a Városért Egyesület frakciójából. Komlósi Csaba és Keresztes Zoltán is azzal indokolta a döntést, hogy a polgármester egyszemélyben, egyeztetés nélkül hozott döntéseket. A Fidesz szerint a képviselők távozása az elképzelés nélküli városvezetés eredménye. Mától újabb 20 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Maximálni fogja a kormány az ingatlan vásárlása esetén fizetendő közjegyzői díjakat - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádióban. Egy hét múlva, november 7-én lejár a nemzeti régiók európai uniós védelméért zajló aláírásgyűjtési akció. „Európa becsapja magát az iszlámmal kapcsolatban” - ezt mondta a Terror Háza igazgatója Bayer show című műsorunkban. Schmidt Mária közölte: míg a nyugati társadalom nem áll ki az értékeiért és identitásáért, a muszlimok sokkal határozottabban képviselik a nézeteiket. Az igazgató szerint franciaországi merényleteket a Nyugat-Európában zajló erőtlen politika okozta. Lövöldözés volt Lyon-ban. A franciaországi városban egy ortodox papot lőtt meg az elkövető egy görögkatolikus templom közelében. A támadó elmenekült a helyszínről, de később egy kebabosnál elfogták. Világszerte már 46 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a járvány halálos áldozatainak száma 1 millió 195 ezer, a gyógyultaké pedig 30,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Nem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, vasárnapra is csaknem nyolcezer új fertőzöttet azonosítottak, az egy nap alatt elhunytak száma is megint meghaladta a százat, közben Ungváron telítődtek a kórházak a kárpátaljai kormányzó szerint. Horvátországban egy nap alatt 2769-cel nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az utóbbi 7-10 napban megháromszorozódott a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában. November 5-től december 2-ig ismét csaknem teljes zárlat lép életbe Angliában a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése végett – jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök. Ausztriában keddtől a profi sportok kivételével betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok, az uszodák és a konditermek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár. Franciaországban általános karantén lépett életbe a koronavírus-járvány megfékezésére az egész országban, a vallási helyek és a temetők a hétvégére felmentést kaptak a lezárás alól a mindenszentek és a halottak napi megemlékezésekhez. Megkezdődött az izraeli fejlesztésű koronavírus elleni vakcina klinikai tesztje - jelentette a helyi média. A kormánypárt győzött a georgiai választásokon a szavazatok 58 százalékának összeszámlálása alapján, de az ellenzék szerint csalás történt, ezért tömegdemonstrációt szerveznek. Ismét utcára vonultak a radikális baloldali tüntetők a Washington állambeli Vancouverben. A Fekete életek számítanak mozgalom valamint az Antifa aktivistái kirakatokat törtek be, fosztogattak és egy amerikai zászlót is felgyújtottak. A randalírozáshoz az szolgált ürügyül, hogy a rendőrök lelőttek egy férfit, aki fegyvert fogott a hatóság embereire. Elfogott a rendőrség a kanadai Quebecben egy férfit azzal a gyanúval, hogy valamilyen szúrófegyverrel megsebesített hét embert, akik közül kettő belehalt a sérülésekbe. Nagy erejű szelekkel lecsapott a Goni nevű szupertájfun a Fülöp-szigetek legnépesebb szigetére, Luzonra. Közel egymillió embert kitelepítettek, súlyos károkra számítanak. 46-ra emelkedett az égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak a száma. Egy 70 éves férfit viszont ki tudtak menteni egy ház romjai alól a nyugat-törökországi Izmirben. Áder János köztársasági elnök táviratban fejezte ki részvétét Recep Tayyip Erdogannak, a Török Köztársaság elnökének az égei-tengeri partvidékét sújtó földrengés miatt - közölte a magyar Köztársasági Elnöki Hivatal. Ismét csónakkal lépték át migránsok a magyar-szerb határt a Tiszán illegálisan Szegednél - közölte a rendőrség. Késelés áldozata lett egy 20 éves férfi Pécsen, a feltételezett elkövetőket elfogták a rendőrök - közölte a rendőrség. Kiemelt figyelmet fordít a rendőrség a bűncselekmények megelőzésére mindenszentek és halottak napján - közölte az ORFK. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy ügyeljenek értékeikre, valamint viseljenek maszkot és tartsanak távolságot a sírkertekben. Több száz liter alkoholos felülettisztítóval fertőtlenítették a győri Apor Vilmos iskolát. A többórás műveletet a Petőfi Sándor Vegyvédelmi Zászlóalj és a pápai Repülőbázis katonái végezték. November 2-8-ig forgalomelterelést vezetnek be a Hárosi Duna-híd M1-es autópálya felé vezető oldalán – közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese. Hétfőtől várhatóan két hétig nem jár a fogaskerekű pályakarbantartás miatt - tudatta a BKK. Labdarúgó NB I: MOL Fehérvár FC - Ferencvárosi TC 1:1; Puskás Akadémia FC - ZTE FC 1:2; Budapest Honvéd - Mezőkövesd Zsóry FC 1:1 Férfi vízilabda ob I: BVSC Zugló - OSC 11:12 A koronavírus-járvány miatti bizonytalanságok következtében felfüggesztették a barcelonai pályázat előkészítését a 2030-as téli olimpiára.