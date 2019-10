ITM-államtitkár: Duna-menti kikötők újulnak meg csaknem 1 milliárd forintból

Ma érkezik hivatalos látogatásra Magyarországra Vlagyimir Putyin orosz elnök. A felek fontos gazdasági-, valamint szociális biztonsági megállapodásokat írnak majd alá. Megvétózta a NATO nagyköveteinek közös, Ukrajnával foglalkozó nyilatkozatát Magyarország - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter az Eurázsia Fórumon, Budapesten. Szijjártó Péter hozzátette, Magyarország nem hajlandó a geopolitika oltárán feláldozni a kárpátaljai magyar közösséget. Megkezdődött Eurázsia korszaka, az eurázsiai kontinens országai egyre nagyobb szerepet kapnak, együttműködésük egyre fontosabbá válik - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az Eurázsia Fórumon. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az eurázsiai államok együttműködése a legjobb eszköz arra, hogy az Európai Unió megerősödjön, versenyképes legyen. Pártigazgatóként folytatná a bukott Jobbik-elnök - erről ír a Magyar Nemzet. A lap szerint Sneider Tamás veheti át a Jobbik kasszakulcsát Szabó Gábor pártigazgatótól, aki a jövőben már csak az országos választmány elnöki teendőit látná el. November helyett jövő tavaszra halasztja tisztújító kongresszusát a Jobbik. Az MSZP Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsa kizárta a korrupciógyanúba keveredett Lackner Csabát a pártból. Botrányos akciók helyett az ellenzéknek inkább arról kellene meggyőznie a választókat, hogy képesek kormányozni - így kommentálta Hadházy Ákos akcióit Ungár Péter. Az LMP országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában úgy vélte, hiba volt trágár feliratú táblát használni a parlamentben. Hozzávetőleg 12 százalékkal emelkedett Magyarországon az egy főre számított vásárlóerő 2019-ben az előző évihez képest - írja a Népszava a GfK piackutató friss felmérése alapján. KSH: Augusztusban a bruttó átlagkereset 11,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, 358 ezer 900 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 238 ezer 700, a kedvezményeket is figyelembe véve 246 000 forintot tett ki. Jövő őszre 900,57 millió forintból megújul Dömös, Esztergom, Komárom, Visegrád és Zebegény kikötője - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Nem kizárt, hogy Várhelyi Olivért is megpróbálják majd jogellenesen támadni Brüsszelben- monda a parlament igazságügyi bizottságának fideszes tagja, miután az Európai Bizottság megválasztott elnöke hivatalosan is biztosnak jelölte a magyar diplomatát. Bajkai István Magyarország élőben című műsorunkban úgy vélte: a biztosjelölttel szemben nem lehetnek kifogásai a brüsszeli politikusoknak. Soros György üzletember belülről rombolja Izraelt, szervezetei korlátlan költségvetéssel dolgoznak azért, hogy megfosszák az országot zsidó identitásától - mondta a korábbi izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu fia Budapesten. Jair Netanjahu konzervatív aktivista szerint a Soros-szervezetek célja, hogy bevándorlókkal árasszák el Izraelt, ami ahhoz vezetne, hogy a Közel-Keleten megszűnne a kereszténység utolsó védelmi bástyája. A baloldali olasz kormány ismét engedélyt adott az Ocean Viking civil hajónak, hogy Szicíliába szállítsa a fedélzetén lévő több mint száz migránst. Párbeszédet sürget Ferenc pápa az iraki hatóságok és a tüntetők között, és felszólította a nemzetközi közösséget, siessen a közel-keleti ország segítségére. A török kormány bejelentette, hogy Oroszországgal közösen fog járőrözést folytatni Északkelet-Szíriában. Törökország legalább kétmillió menekültet telepít vissza Szíria északi részébe, ahol előzőleg megindította Béke Forrása fedőnevű hadműveletet - jelentette be Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Az amerikai képviselőház törvénytervezetet fogadott el, amelyben elítélte Törökország észak-szíriai invázióját. Megszavazta a brit alsóház az előrehozott választások kiírását. A voksolást december 12-én tartják. Világszerte zárva tartanak az izraeli külképviseletek, mert a diplomaták pénzügyi vitában állnak az államkincstárral - jelentette a Times of Israel című napilap. Washington hatékony új kormány mielőbbi megalakítását szorgalmazza Libanonban - olvasható Mike Pompeo amerikai külügyminiszter közleményében. Az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon 34 milliárd dollár (több mint 10 ezer milliárd forint) értékben vásárol F-35 típusú vadászgépeket a Lockheed Martintól. Elérte Los Angeles városát is a Kaliforniát pusztító erdőtűz. Eddig 200 ezer embert kellett evakuálni és legalább két és fél millióan maradtak áram nélkül. Útlezárásokra, időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter látogatása miatt Budapesten. Leszakadt felsővezeték miatt késnek a vonatok a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon - közölte a Mávinform. Csaknem negyvenezer hamis autóalkatrészt találtak egy teherautóban a pénzügyőrök az M43-as autópályán – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: Barceloneta (spanyol) - Szolnoki Dózsa 14:10 Férfi kosárlabda Európa Kupa: PVSK-VEOLIA - Benfica (portugál) 81:89 Jégkorong Visegrád Kupa: HC RT Torax Poruba (cseh) - FTC-Telekom 5:2 Labdarúgó Magyar Kupa: FC Ajka (II. osztályú) - Újpest FC 2:5