ITM-államtitkár: A Tanítsunk Magyarországért program hatása már érzékelhető

További kirúgásokat tervez Karácsony Gergely. A főpolgármester a Hír Tv híradójának elmondta: lesznek még fővárosi cégek, ahol a vezetést lecserélik. Leváltja a momentumos Déri Tibor vezette újpesti önkormányzat a kerület egészségügyi intézményének szakvezetőjét. Az újpesti szakrendelő ügyvezetője január elsejétől Ungár Klára közgazdász, az SZDSZ egykori országgyűlési képviselője lesz. Havi 900 ezer forintért ad tanácsokat a volt SZDSZ-es Gegesy Ferenc a ferencvárosi polgármesternek - a megbízási szerződést nem sokkal az önkormányzati választások után kötötték. A Hír Tv-nek Baranyi Krisztina, a IX. kerület jelenlegi vezetője megerősítette, hogy főtanácsadóként számít a volt liberális polgármesterre. Több mint két hónappal a botrány kirobbanása után az LMP kispesti képviselője bejelentette, hogy egy bizottság felállítását kezdeményezte, amely a Lackner Csaba féle videó és hangfelvételeket vizsgálja. Ferenczi István szerint a hangfelvételek életszerűségét alátámasztja az, hogy az ott elhangzottak sorra valóra válnak. A kispesti Fidesz is csatlakozik a bizottság munkájához, Dódity Gabriella szerint nem kétséges a hangfelvételek valódisága. Homoszexuális párokra is érzékenyítik a pécsi gyerekeket a Zsolnay-negyedben - írja a pécsiújság.hu portál. A kormány kezdeményezésére rendkívüli ülést tart kedden a parlament, hogy határozzon arról a jogszabályról, amelyet az államfő megfontolásra visszaküldött a törvényhozásnak, és amelynek újbóli elfogadása rendezheti a bírók és az ügyészek fizetésemelését. A kormány jövő év február-márciusban újabb gazdaságvédelmi akciótervvel segíti a magyar gazdaság szereplőit, ami egyebek között további adócsökkentést és adóadminisztráció-mérséklést jelent - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,83 százalékos emelkedéssel, 45 760,15 ponton, új történelmi csúcson zárt. Az építőipari termelés volumene októberben 20,5 százalékkal emelkedett éves szinten, ezzel az eredménnyel Magyarország a visegrádi országok sorában az első helyen áll - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. A Századvég Alapítvány elemzése szerint már-már a kábítószer-kereskedelemhez mérhető üzlet az illegális migráció – közölte Palócz André, az intézet vezető elemzője. Sikeresnek nevezte Facebook-videójában Orbán Viktor kormányfő a brüsszeli klímavédelmi tárgyalást, mert sikerült megteremteni az esélyét annak, hogy ne a szegényebb országok és emberek fizessék meg a küzdelem árát. Az Európai Unió tagországainak vezetői Brüsszelben megállapodtak arról, hogy 2050-re Európa a világ első teljesen karbonsemleges kontinensévé váljon. Lengyelország mentesül a klímasemlegesség 2050-ig meghatározott elérése iránti célok végrehatásának kötelezettsége alól - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök. Magyar-orosz űrkutatási projektek indításáról, valamint a 2024-2025-ben a Nemzetközi Űrállomásra felküldendő magyar űrhajós kiválasztásának és kiképzésének megkezdéséről állapodott meg Szijjártó Péter külügyminiszter Moszkvában. Egymillió forint támogatást ajánlott fel a nemzetpolitikai államtitkárság a fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő Magyarok Kijevi Egyesületének - mondta Szili Katalin határon túli autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki megbízott. Csehország a visegrádi csoport elnökeként igyekszik tompítani a konfliktusokat az Európai Unió más tagjaival és megmutatni, hogy a V4-eknek pozitív programjuk is van - jelentette ki Tomás Petrícek cseh külügyminiszter. A várakozásoknál jóval nagyobb, több mint három évtizede példátlan mértékű győzelmet aratott a kormányzó brit Konzervatív Párt az előrehozott parlamenti választáson. Az új brit kormány elsöprő erejű felhatalmazást kapott a parlamenti választásokon arra, hogy végigvigye a brit EU-tagság megszűnésének folyamatát, és ezt január 31-ig, a Brexit jelenlegi határnapjáig végre is hajtja - mondta Boris Johnson miniszterelnök. Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Boris Johnson brit kormányfőnek a Konzervatív Párt választáson elért fölényes győzelméhez. Donald Trump amerikai elnök gratulált Boris Johnson brit miniszterelnöknek pártja elsöprő választási győzelméhez, és közölte, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia erős kereskedelmi megállapodást köthet egymással a Brexit után. A brit parlamenti választáson a skótok többsége kinyilvánította, hogy az Európai Unióban akar maradni - mondta Nicola Sturgeon skót miniszterelnök. A skót miniszterelnök közölte, hogy kormánya már a jövő héten megkezdi az újabb skóciai függetlenségi népszavazás jogi előkészítését. A Matteo Salvini vezette Liga frakciójába ült át az Öt Csillag Mozgalom három felsőházi tagja, tovább gyengítve a belső válsággal küzdő olasz kormánypártot. Ahmet Davutoglu volt török kormányfő, Recep Tayyip Erdogan elnök egykori szövetségese hivatalosan ismertette új pártja nevét és programját. Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága megszavazta a Donald Trump elnök alkotmányos felelősségre vonását hivatalosan is elindító eljárás vádpontjait. A török külügyminisztérium bekérette az Egyesült Államok ankarai nagykövetét, miután a washingtoni szenátus határozatában népirtásként ismerte el a törökök által a múlt század elején az örmények ellen végrehajtott tömegmészárlást. A kaliforniai Vandenberg légibázisról indított, szárazföldi telepítésű ballisztikus rakétával hajtott végre kísérletet az Egyesült Államok - közölte a Pentagon szóvivője. A Líbia keleti részét irányító Halifa Haftar tábornok és a hozzá hűséges erők offenzívát indítanak Tripoli elfoglalása érdekében, és megindulnak a líbiai főváros központja felé - jelentette maga a tábornok. A nyugati országok diplomatái elkezdték elhagyni Tripolit Halifa Haftar tábornok bejelentését követően. Nem politikai menedékjogot, hanem menekültstátuszt kért Argentínától Evo Morales lemondatott bolíviai elnök - közölte az argentin külügyminisztérium. Hatályba lépett Indiában az állampolgársági törvény módosításáról szóló jogszabály, amelynek értelmében indiai állampolgárságot adnak majd három muszlim többségű országból érkező, de kizárólag nem iszlám vallású bevándorlóknak. A szakszervezetek szerint a francia vasúti és a városi tömegközlekedést bénító sztrájk akár karácsonyig is folytatódhat. Az Egyesült Államok és Kína megállapodott: a kereskedelmi vitájukat részben rendező egyezség keretében Kína vállalta, hogy az eddiginél több amerikai terméket és szolgáltatást vásárol, az Egyesült Államok pedig csökkenti a kínai árukra kivetett vámokat. A Szegedi Törvényszék másodfokon bizonyíték hiányában felmentette a Szeviép-ügy vádlottait. Súlyosította a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla az első fokon eljáró Győri Törvényszék bűnösséget megállapító ítéletét a vörösiszapperben. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a szentesi férfit, aki 2013-ban brutálisan bántalmazta lakótársát, majd négy évvel később ámokfutása során saját gyermekeire és édesanyára támadt. Fegyveresen elkövetett rablás miatt fogtak el a rendőrök két 16 éves, két 14 éves és egy 15 éves fiút a fővárosban - közölte a rendőrség. A Richter-féle skála szerinti 2,7-es földmozgás volt Törökbálint térségében - közölte a Magyar Tudományos Akadémia szeizmológiai obszervatóriuma. Átadták az M70-es gyorsforgalmi út kétszer kétsávosra bővített, Letenye és Tornyiszentmiklós-országhatár közötti szakaszát, amelyet ezután autópályaként használhatnak a közlekedők. Mivel december 14., szombat munkanap, a munkanapi parkolási díjak lesznek érvényben Budapesten - közölte a BKK. Női Hat Nemzet jégkorongtorna: Magyarország - Franciaország 2:1 A magyar női kézilabda-válogatott kijutott a márciusi olimpiai selejtezőtornára, mivel a Japánban zajló világbajnokság hetedik helyezését Svédország szerezte meg Németországgal szemben. Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - FTC-HungaroControl 38:25 A Ferencváros mintegy 1,7 milliárd forintot keresett azzal, hogy egy győzelemmel és négy döntetlennel zárta a labdarúgó Európa-liga csoportkörét. Februárban térhet vissza a pályára térdműtétje után Willi Orbán, az RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója.