ITM-államtitkár: A kormány továbbra is kiemelten kezeli az építőipart

Újabb három embernél diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést, ezzel 16-ra nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon. Kiürítik a Haller Gardens irodaházat, miután az UPC magyarország egyik alkalmazottjának pozitív lett a koronavírus tesztje. A már kihirdetett veszélyhelyzet keretében a kormány rendkívüli intézkedéseket rendelt el az immár világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány megelőzésére, a magyar emberek egészségének és életének megóvása érdekében. Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzet hirdetett a kormány az ország teljes területére a koronavírus-járvány miatt. Azonnali cselekvésre szólítja fel Demszky Gábor Karácsony Gergelyt a koronavírus-járvány miatt. Az egykori főpolgármester szerint Karácsonynak már régen fel kellett volna állítani egy válságstábot, kapcsolatba lépni a Szent László kórház szakembereivel, közvetlenül a WHO-val és az ENSZ -el főváros védelmében. A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet szabályai értelmében nem utazhatnak külföldre az egészségügyben, a rendvédelemben, a honvédelemben dolgozók. Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt, ha nem megoldott a lakhatás, a rektorok méltányossággal engedélyezhetik a maradást - tudatta közösségi oldalán a HÖOK. Hétpárti egyeztetést tartottak a parlamenti pártok az Országházban a Fidesz javaslatára. Rendszeres kapcsolattartást ígért a parlamenti frakciókkal a koronavírus-járvány ügyében a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely. Megbízható forrásból, az operatív törzs és a kormány által közöltekből tájékozódjon mindenki – hívta fel a figyelmet a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kovács Zoltán hangsúlyozta: a koronavírussal kapcsolatos álhírek pánikot keltenek, arra pedig semmi szükség. Még soha nem volt ilyen helyzetben a világ turizmusa, mint most a koronavírus-járvány miatt; a helyzet drámai - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Az európai trendeket Magyarország sem tudta elkerülni, Magyarország turizmusát derékba törte a koronavírus, napról napra nő a visszamondások száma - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Célzott eszközökkel kell fellépni a gazdasági krízis kezelése érdekében – mondta az Állami Számvevőszék elnöke a növekedés.hu-nak. Domokos László kiemelte: rugalmassá kell tenni az állami rendszereket és munkaerőpiacot, valamint költségvetési és lakossági szinten is nagy hangsúlyt kell helyezni a tartalékolásra. Nem zárják be a templomokat, de arra kérik a híveket, aki beteg, ne menjen közösségbe – írja a Magyar Nemzet a Katolikus Püspöki Konferencia döntésére hivatkozva. A református egyház azt közölte: ahol száz főt meghaladó istentiszteletre lehet számítani, több szertartást tartanak majd legalább fél órás szellőztetési szünetekkel. A koronavírussal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Magyarország felkészült, de a neheze csak ezután jön. A Vígszínház társulatának 96 százaléka Eszenyi Enikő ellen szavazott. A többség Rudolf Pétert látná szívesen a Vígszínház igazgatói posztján. Több tízezer migránssal döngeti Európai kapuit Törökország, mert úgy gondolja, hogy Brüsszel elhanyagolja és nem kezeli a helyén őt - mondta Hóvári János volt ankarai nagykövet, Törökország-szakértő az M1-en. Törökország valószínűleg azt szeretné elérni, hogy közvetlenül használhassa fel a jövőben az Európai Unió támogatását, amit a migránsok visszatartásáért kaphat - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Az Alitalia légitársaság repülőgépe szállíthatja haza a Magyarországon lévő olasz állampolgárokat csütörtök délelőtt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az egész Európai Uniónak érdeke, hogy stratégiai partnerségeket alakítson ki a keleti határain fekvő országokkal, így Moldovával is, és hogy tartsa nyitva az uniós tagság és gazdasági együttműködés lehetőségét - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos - jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: elhagyhatta a karantént Japánban az a magyar állampolgár, aki heteket töltött vesztegzárban a Diamond Princess ócenjáró hajón. Jó hír, hogy a korábban Németországban karanténintézkedés alá vont jogászhallgató nő elhagyhatta a karantént - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: a korábban Japánban már hosszú hetekre karanténintézkedések alá vont három magyar állampolgár is szerdán, illetve csütörtökön szintén elhagyhatja a karantént. Határozott cselekvésre szólított fel minden országot António Guterres ENSZ főtitkár az új koronavírus-járvány következményeinek enyhítése érdekében. Szlovéniában egy nap alatt 34-ről 57-re nőtt az új vírussal fertőzöttek száma, Horvátországban eddig 19 megbetegedést regisztráltak. Csehországban 94-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. A fertőzés az ország minden régiójában megjelent. Egész Olaszországban bezárják a kereskedelmi egységeket a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be szerda este Giuseppe Conte olasz kormányfő, kivételt csak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak jelentenek. A koronavírus-járvány terjedésének felgyorsulása miatt a francia kormány felkészült az olaszországi forgatókönyvnek megfelelő intézkedések bevezetésére, miután az ország tíz gócpontjában kétezer fölé nőtt a fertőzöttek és 48-ra a halálos áldozatok száma. A görög egészségügyi hatóságok bejelentették az új típusú koronavírus első görögországi halálos áldozatát. Dániában bezárják az iskolákat és az egyetemeket, és fokozatosan hazaküldik a nem létfontosságú feladatokat ellátó állami és önkormányzati dolgozókat a koronavírus-járvány megfékezése céljából - jelentette be szerdán Matte Frederiksen kormányfő. Elmúlt az országban a koronavírus járvány - jelentette be a kínai egészségügyi bizottság. A legfrissebb adatok szerint az ázsiai országban jelenleg több mint 80 ezer fertőzött van, 62 ezer ember korábban már felépült a betegségből. Kiemelték az utolsó holttestet az összeomlott karanténhotel törmelékei alól a délkelet-kínai Fucsien tartományban. Az Egyesült Államok 30 napra felfüggeszt minden beutazást Európából - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Donald Trump amerikai elnök és a demokraták elnökjelöltségére pályázó Joe Biden, egykori alelnök is kampányrendezvényeket mondott le a terjedő koronavírus veszélyei miatt. Alaptörvénybe ütközőnek minősítette a román alkotmánybíróság az előrehozott parlamenti választásokról szóló, február elején kiadott sürgősségi kormányrendeletet. Azonosítatlan harci repülőgépek csapást mértek több célpontra az iraki határnál lévő szíriai város, Abu-Kemál közelében. Négy kivételével minden határátkelőhelyet lezárt Szerbia Magyarország felé - írja a police.hu. Az utasok és járművezetők egészségének megőrzéséért, összhangban a koronavírus-fertőzés miatt országosan kihirdetett vészhelyzeti intézkedésekkel a Szegedi Közlekedési Társaság járművein mától visszavonásig felfüggesztik a kötelező első ajtós felszállást. Jogerősen hét év három hónap börtönbüntetéssel sújtott a Szeged Ítélőtábla egy szerb férfit, aki csaknem egy kilogramm, nagy tisztaságú heroint próbált Magyarországra csempészni 2018-ban. Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál - közölte a katasztrófavédelem. A koronavírus-járvány miatt bizonytalan ideig felfüggesztették az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) idei szezonját, miután szerdán pozitív lett a Utah Jazz egyik játékosának tesztje. A kanadai egészségügyi hatóság javaslatára törölték az eredetileg hétfőn rajtoló műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokságot a koronavírus-járvány miatt. Pozitív lett Daniele Rugani, a Juventus labdarúgója koronavírus-tesztje. Szuga Josihide japán kormányszóvivő közlése szerint nincs változás az idei tokiói olimpiai játékok tervezésében, azok után sem, hogy az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította az új típusú koronavírus-járványt. Csütörtök délelőtt a görögországi Olümpiában meggyújtották a tokiói olimpia lángját.