ITM-államtitkár: A körforgásos gazdaságra való áttérés kiemelt feladat kiemelt feladat

411 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 9715 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 628 fő, 3984-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek 44%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 221 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. Nincs szükség a digitális oktatás általános bevezetésére, ugyanis 6000 intézményből kevesebb mint 50 helyen van jelen a vírus – mondta a köznevelésért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Maruzsa Zoltán szerint amíg több ezer oktatási intézmény közül csak néhány tucatban jelenik meg a vírus, addig célzott intézkedésekkel meg lehet állítani annak terjedését. Orbán Viktor miniszterelnök a kiemelt célpontja a Soros György által fizetett lobbistának - írja a Magyar Nemzet. A lap oknyomozó riport-sorozatának újabb írásából kiderül, hogyan hamisítja meg a Soros által busásan megfizetett Gerard Knaus Orbán Viktor mondatait, és próbálja a kormányfőt egy náci-szélsőjobbos karakterként bemutatni. Történelmi mélységekbe süllyedt az MSZP támogatottsága Tóth Bertalan elnökségének idején - írja a Magyar Nemzet. Támogatja a feloszlatott Pest megyei alap-szervezeteket az MSZP Hajdú-Bihar megyei szervezete – ez derült ki a Hír TV birtokába jutott küldött-gyűlési levélből. Továbbra is várják a válaszokat Bíró László viselt ügyeiről a kormánypártok - erről a KDNP frakciószóvivője beszélt. Nacsa Lőrinc elmondta, a nyíltan antiszemita baloldali jelölt több vállalhatatlan megnyilvánulása is napvilágra került az elmúlt napokban. Tíz éve sorozatos és visszatérő szabálytalanságok jellemzik a Színház- és Filmművészeti Egyetem gazdálkodását – írja közleményében az Állami Számvevőszék. Ha kell, akkor nyelünk egyet - így kommentálta Gyurcsány Ferenc, hogy továbbra is támogatják a sorozatos botrányba keveredett Bíró Lászlót. A Jobbik alelnöke perrel fenyegette meg jelöltjük korábbi munkatársait, akik azt mondták, hogy Bíró László fegyverrel félemlítette meg őket. A koronavírus-járvány okozta válság ellenére a magyar gazdaság középtávú kilátása már bővülést jelez – közölte György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Október 1-jével lehet benyújtani a támogatási kérelmeket az állattartó telepek fejlesztésére, amelyre 50 milliárd forint keretösszeggel hirdetett pályázatot az agrártárca - közölte Nagy István miniszter. Több migráns kitört a koronavírus-járvány miatt karantén alá helyezett, Leszbosz szigetén található menekülttáborból, ahol tűz ütött ki. Többen közülük a magyar határ felé vehetik útjukat - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Összetűzés volt a rendőrök és a tüntetők között Minszkben, több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek - közölték szemtanúk. Újabb fehérorosz ellenzéki vezető, Makszim Znak elhurcolásáról számolt be Viktar Babarika volt ellenzéki elnökjelölt stábja. A görög parti őrség közölte, hogy 151 migránst vett fel fedélzetére egy teherhajó egy jachtról, amely az égei-tengeri Amorgósz szigetétől északkeletre hánykolódott a viharos tengeren. Janez Jansa szlovén kormányfő és Sebastian Kurz osztrák kancellár egyetért abban, hogy a koronavírus-járvány legyőzéséhez és az illegális migráció megfékezéséhez közös válaszra van szükség. Már 27,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 896 ezer, a gyógyultaké pedig 18,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában az elmúlt 24 órában újabb 1136 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Csehországban egy nap alatt 1164 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami 366-al több az eddigi legmagasabb napi esetszámnál. Ismét rekordszámú, ezúttal 216 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt Montenegróban, ahol a járvány első hullámában sem vettek nyilvántartásba egyszerre ennyi új fertőzöttet. Hat főben korlátozza a jövő héttől Angliában a brit kormány azoknak a számát, akik épületekben és szabadtéren összegyűlhetnek, miután az utóbbi napokban jelentősen emelkedett az újonnan kimutatott koronavírus-fertőzések száma. Nyugtalanítónak nevezte a koronavírus-járvány csehországi alakulását az Egészségügyi Világszervezet prágai irodája. Andrej Babis kormányfő élesen bírálta és visszautasította a WHO nyilatkozatát. Indiában nyolcadik napja ezer fölött van a koronavírus-járvány újabb halálos áldozatainak száma: az elmúlt 24 órában 1115-en vesztették életüket a Covid-19 betegségben. Felfüggesztették biztonsági megfontolásokból az AstraZeneca brit-svéd tulajdonban lévő gyógyszergyár koronavírus elleni vakcinájának tesztelését, miután az egyik tesztalanynál feltételezhetően súlyos egészségügyi probléma lépett fel. A jövő héten írja alá Izrael és az Egyesült Arab Emírségek a kapcsolatuk normalizálásáról szóló történelmi jelentőségű dokumentumot - közölték nem hivatalosan amerikai kormányzati források. Az Egyesült Államok szankciókkal sújtott kedden két korábbi libanoni minisztert, amiért az általa terrorista szervezetként nyilvántartott Hezbollah radikális síita mozgalomnak anyagi támogatást nyújtottak. Út mentén elhelyezett pokolgép robbant az Amrullah Száleh afgán alelnököt szállító autókonvoj mellett Kabulban, ketten meghaltak, az alelnök sértetlen maradt. Az al-Shabaab nevű szomáliai dzsihadista szervezet fegyveresei kormányzati épületeket és katonai támaszpontokat ostromoltak meg Balcad városában. A kormányzati szóvivő szerint 14 milicistát megöltek, egy katona életét vesztette. Ismeretlen bűzös folyadékkal támadtak meg Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikushoz köthető ellenzéki aktivistákat Novoszibirszkben, legalább három ember kórházba került - közölte a CNN amerikai hírtelevízió a honlapján. A G7-es országcsoport külügyminiszterei közös nyilatkozatban szólították fel Oroszországot Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus mérgezési ügyének mielőbbi kivizsgálására. Elhalasztják Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter és Florence Parly francia védelmi tárcavezető jövő hétre tervezett moszkvai látogatását Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezésének ügyével összefüggésben. Több tűz is kiütött a Leszbosz szigetén található Moria menekülttáborban Görögországban, helyi sajtójelentések szerint több lakókonténer kigyulladt, ami miatt a hatóságok elrendelték a létesítmény kiürítését. Vádat emeltek a közép-angliai Birmingham belvárosában vasárnap elkövetett halálos késeléses támadás elkövetője ellen. Különösen nagy kárt okozó csalás gyanújával őrizetbe vették Anton Tyihonov orosz energiaügyi miniszterhelyettest Moszkvában. Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emelt két egészségügyi dolgozó ellen a Hatvani Járási Ügyészség - tájékoztatta a Heves megyei főügyészhelyettes. Nyolcezer forintra bírságolhatják a Budapesti Közlekedési Központ ellenőrei azt, akin nincs maszk vagy szabálytalanul viseli azt - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Az ingázók, a munkavállalók érdekében, az egészségügyi biztonság szigorú fenntartása mellett, ismét megnyílt két határátkelő Magyarország és Szlovákia között a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bánrévén és Tornanádaskán. A Dunaújváros nyerte a női vízilabda Magyar Kupát, miután döntőben 7:6-ra legyőzte az UVSE együttesét. A BVSC szerezte meg a harmadik helyet a női vízilabda Magyar Kupában, miután a bronzmérkőzésen 10:9-re legyőzte a Ferencvárost. A Magyar Birkózó Szövetség felfüggesztette hat szabadfogású versenyző, Veréb István, Mester Milán, Szurovszki Patrik, Lukács Botond, Juhász Balázs és Nagy Mihály válogatott tagságát. Ismét elhalasztotta a koronavírus-járvány miatt a jégkorong Bajnokok Ligája 2020/21-es kiírásának rajtját a nemzetközi szövetség, ezúttal november 17-ét jelölték meg az első játéknapnak.