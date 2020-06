ITM: a válság ellenére is jól teljesített a magyar építőipar

7 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4076 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 101 éves krónikus beteg. Ezzel 563 főre emelkedett az elhunytak száma, 2485-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1028 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 47 %-a budapesti. 275 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen. 34 idősotthonban jelent meg a vírus, 915 gondozott lett fertőzött, közülük 561-en már meggyógyultak és 133-an elhunytak. A Pesti úti idősotthonban 52 főre nőtt az elhunytak száma. Megkezdődött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése, amely várhatóan egy hónapig tart. Az önkormányzatoknak 118 milliárd forinttal több közvetlen állami támogatás jut majd jövőre - írta Facebook-bejegyzésében a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté hozzátette, Budapest és a kerületek 25 milliárddal több forrásra számíthatnak az iparűzési adóból is. Nem kíván többet az ATV műsoraiban szerepelni Vágó István, az MSZP álmentős videójából készült anyag miatt. A DK elnökségi tagja közösségi oldalán azt írta: szerinte a szocialisták által közzétett felvétel nem nevezhető álvideónak, mert Korózs Lajos csak azt mutatta be, amit a magát mentősnek mondó elmesélt. Káosz lesz a fővárosban az iskolakezdést követően - ezt mondta a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke az ideiglenesnek mondott kerékpársávok kapcsán. Kovács Kázmér kifejtette: a beszűkült útszakaszokon torlódások alakulnak ki, amely a környezetet is jobban megterheli. Többévnyi előkészítés és több száz millió forintnyi ráfordítás után a főpolgármester döntése nyomán nem valósulhat meg a 80%-ban EU-s forrásból finanszírozható dél-pesti kerékpárút, amely Csepeltől a XVII. kerületig épült volna - írja a Magyar Hírlap. Jótékonykodásával csak botrányait leplezi a főváros egyik cége - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. azért hirdetett ingyenes gyermek-nyaraltatást, hogy elterelje a figyelmet zavaros belső ügyeiről. Az egészségügyi szolgáltatók készítik elő az 500 ezer forint egyszeri juttatás kifizetését, az átláthatóság és a többes juttatások elkerülése érdekében ezek rögzítik dolgozóik jutalmának kifizetési kérelmét - közölte az EMMI. Eddig 625-en vettek részt a Kőrösi Csoma Sándor-programban, segítve a külhoni magyar közösségeket - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. A koronavírus-világjárvány miatti áprilisi mélypont után májusban jelentősen emelkedett az Európai Unió külső határán regisztrált illegális belépések száma a Frontex még nem nyilvános adatai szerint - írja a Berliner Morgenpost című német lap. Világszerte 7 900 924 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 433 066, a gyógyultaké pedig 3 769 712 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Újranyitották Olaszországban a játszótereket és a mozikat, ismét lehet esküvői partikat rendezni, és megnyitották a milánói nemzetközi repülőtér újabb terminálját is a járványellenes korlátozások lazításának harmadik fázisában. Több mint egy hónap után újabb koronavírus-fertőzést regisztráltak Montenegróban, pedig az ország néhány hete megszüntette a járványhelyzetet, és koronamentes övezetnek kiáltotta ki magát. A többi nyugat-balkáni országban is nő a fertőzöttek száma. Spanyolország június 21-től korlátozások nélkül fogadja az Európai Unió tagállamaiból érkezőket - jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök. Belgiumban átlépte a 60 ezret az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma. Görögország megnyitotta a két legnagyobb repterét a külföldi járatok számára, abban a reményben, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett három hónapos vesztegzár után újraindíthatja a számára létfontosságú idegenforgalmat. Pekingben több szigorítással és széleskörű teszteléssel igyekeznek kiküszöbölni a koronavírus-járvány újabb hullámát, miután csaknem nyolcvanan megfertőződtek egy nagybani élelmiszerpiacon. Egyiptom bejelentette, hogy a gazdaság élénkítésére július 1-jétől újraindítja a koronavírus-járvány miatt március óta szünetelő nemzetközi légi közlekedést. Franciaország kíméletlen a rasszizmussal szemben, de nem fog kitörölni egyetlen nevet sem a történelméből, és nem dönt le szobrokat - mondta Emmanuel Macron államfő a rendőri erőszak és rasszizmus elleni sorozatos tüntetésekre reagálva. Több ezer ember részvételével tartottak tüntetéseket Németországban a faji megkülönböztetés és a társadalmi igazságtalanság ellen. Az Olaszországba érkező migránsok menekültjogának bővítését, valamint az Európai Unió tagállamai közötti kötelező elosztást szorgalmazta Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter. Kína felemelkedése katonai kihívást is jelent, amellyel az eddiginél többet kell foglalkoznia a NATO-nak - mondta Jens Stoltenberg, a szövetség szervezetének főtitkára a Welt am Sonntag című lapnak. Összecsapások törtek ki tüntetők és a kivezényelt rendőrök között egy demonstrációt követően Örményországban, csaknem száz embert őrizetbe vettek. A katari fővárosban, Dohában ül össze első béketárgyalásukra az afgán kormány és a tálib lázadók. Kémkedés címén 16 évi szabadságvesztésre ítélte Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogost a moszkvai városi bíróság. 252 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. A személyautóval, busszal Romániába tartóknak és a teherautóknak is négy órát kell várakozniuk a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen - közölte a rendőrség a honlapján. Meghalt egy nő, akit elsodort egy villámárvíz Tótvázsonyban – közölte a rendőrség. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly áprilisban savas oldattal öntötte le lányát az orosházi autóbusz-állomáson - tájékoztatott a Békés Megyei Főügyészség. Labdarúgó NB I: Kaposvár - Diósgyőr 3:0, MOL Fehérvár - Újpest 2:2 Bekerült a francia bajnokság legjobb ötösébe Gabby Williams, aki ősztől a Sopron Basket csapatában kosarazik.