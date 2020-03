ITM: A kormány megtiltja a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök kivitelét

Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzet hirdet a kormány az ország teljes területére a koronavírus-járvány miatt - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Beutazási tilalmat rendel el a kormány a koronavírus terjedése elleni intézkedések részeként az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkezőkre, kivéve, ha magyar állampolgárok. Intézménylátogatási tilalmat rendeltek el a felsőoktatási intézményekben - csak távoktatás formájában történhet egyetemi oktatás. Jelen pillanatban nem tartja indokoltnak a kormány az iskolák bezárását a koronavírus terjedése miatt, de ha az élet- vagy egészségvédelem indokolja, akkor lépni fog - mondta Gulyás Gergely. A száz főnél nagyobb beltéri rendezvények megtartását is megtiltotta a kormány. Minden iskolai programot, ünnepséget mondjanak le az iskolák, a tanulók, a pedagógusok és családjuk biztonsága érdekében - kérte a Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal. 18 pontból álló listát tett közzé a Nemzeti Népegészségügyi Központ a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a bölcsődések és az óvodások gondozói és szülei, valamint a szociális intézményekben lakók számára. Tizenháromra nőtt a Magyarországon diagnosztizált koronavírussal fertőzöttek száma - a Debrecenben élő brit férfi egy kontaktjánál, egy magyar nőnél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. A rend és a fegyelmezettség kulcsfontosságú - jelentette ki az egészségügyi államtitkár a koronavírus-helyzetről tartott beszámolójában. A Magyar Honvédségnek a vírus okozta különleges helyzetből adódó tennivalók mellett el kell látnia a hagyományos feladatait: biztosítani Magyarország függetlenségét, területi integritását, szavatolni a magyar emberek biztonságát - mondta Németh Szilárd. A kormány nem tud megbirkózni a problémával - közölte Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a koronavírussal kapcsolatban a Facebookon. Az eszem megáll....- így reagált Gyurcsány megnyilvánulására Menczer Tamás államtitkár, aki Gyurcsányékra egy bevásárlást sem bízna. Szerinte az ellenzék ócska politikai célokra használja a vírust, míg a kormány meg akarja védeni az embereket. Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP EU-képviselője úgy véli, itt az ideje, hogy a magyar ellenzék végre az állampolgárok érdekeit nézze, és ne a saját politikai szempontjainak érvényesítésére használja fel az új koronavírus miatt kialakult helyzetet. Gyöngyösi Márton EP-képviselő szerint Görögországgal szolidáris az EU, míg Magyarországot büntetni akarja, mert feltartóztatja az illegális bevándorlókat. Rónai Sándor DK-s politikus kitérő választ adott a kérdésre, hogy kettős mércét alkalmaz-e Brüsszel. A pécsiek jövőjét éli fel az ellenzék az új költségvetéssel - jelentette ki a helyi Fidesz képviselőcsoportjának vezetője. A büdzsé pénzt von el a bölcsődéktől, az óvodáktól és a külterületi városrészektől. Az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) alapján Magyarország a 40. és az 50. hely között van a világon - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese szerint az európai uniós nyilatkozatok enyhe optimizmusra adnak okot abban a tekintetben, hogy fontos szempont lesz a jövőben a külső határvédelem. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatásra a Moldovai Köztársaságba utazott. Az érdekek mellett a közös értékek képezik Magyarország és Észtország szövetségének alapját, a két ország kormánya ugyanúgy gondolkodik a világ előtt álló legfontosabb kihívásokról - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tallinnban. Recep Tayyip Erdogan török elnök a nácikhoz hasonlította a görög határrendészeket, akik fellépnek a Törökországból az Európai Unióba igyekvő illegális migránsokkal szemben. Világjárvány szintjére lépett a Covid-19 vírusfertőzés - jelentette be Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Világszerte meghaladta a 4300-at a koronavírus-járvány halottainak száma. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint csaknem 120 ezren fertőződtek meg, ugyanakkor 66 ezer a gyógyultak száma. Az EU 25 milliárd euró értékű befektetési alapot hoz létre a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítésére - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Olaszországban 827-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, több mint 12 ezren fertőzöttet regisztráltak. Az emberek 60-70 százaléka megfertőződhet, ezért időt kell nyerni, hogy ne terhelődjék túl az egészségügyi ellátórendszer - jelentette ki Angela Merkel Berlinben a koronavírus-járványról tartott rendkívüli nemzetközi sajtótájékoztatón. A határok lezárása nem állítja meg a koronavírust, a járványt máshogy, az emberek közreműködésével kell feltartóztatni - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter. 63-mal emelkedett az új típusú koronavírusban elhunytak száma Iránban, a járványnak már 354 halálos áldozata van az országban - közölte az egészségügyi minisztériumi szóvivője. Tömeges fertőzésre bukkantak a dél-koreai hatóságok egy szöuli call centerben. Miután csaknem 100 új megbetegedést diagnosztizáltak, az ázsiai ország attól tart, hogy óriási fertőzési góc keletkezett a fővárosban. Nadine Dorries brit egészségügyi államtitkár is megfertőződött az új típusú koronavírussal. A hírt a 62 éves politikusnő maga jelentette be, miután szervezetében kimutatták a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírust. Meghaladta az ezret az azonosított fertőzöttek száma az Egyesült Államokban - közölte a Baltimore-i Johns Hopkins Egyetem. Az Egyesült Államokban még nem érte el a csúcspontját az új koronavírus okozta járvány - jelentette ki Jerome Adams altengernagy, tisztifőorvos. Egyes vállalatok ismét megkezdhetik a tevékenységüket a közép-kínai Vuhanban, amelyet január 23-án helyeztek vesztegzár alá az új típusú koronavírus terjedésének megfékezésére. Legalább 70 szélsőségest megöltek Burkina Faso északi részén egy összecsapásban a kormánycsapatok - közölte a nyugat-afrikai ország hadseregének szóvivője. Legalább egy ember életét vesztette és 41 megsérült Mexikóvárosban két metrószerelvény ütközésében. Ferenc pápa a koronavírus-járvány miatt csupán virtuális audienciát tartott, amelyet egyenes adásban közvetített az olasz köztévé, és amelyet az interneten is élőben lehetett követni. Egy teherautó ellenőrzése során 33 illegális migránst találtak a magyar és a román rendőrök a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Mintegy kétszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet egy garázssor mögött a XIV. kerületében, a Francia úton, a tűzben egy 50 négyzetméteres bódé is leégett. A romok között egy holttestet találtak - közölte a fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Összeütközött két autó Sárosd és Seregélyes között - a balesetben egy 25 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról szerdán a Viking Sigyn szállodahajó ukrán hajóskapitánya, aki a vád szerint felelős a Hableány sétahajó tavaly májusi tragédiájáért, a halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi balesetért. Több nemzetközi járat menetideje megnőhet a koronavírus elleni védekezés miatti határellenőrzés miatt - közölte a MÁV. A távozó György László helyére Vágó Attila érkezik Dunaújvárosba, ő lesz a következő szezontól a DKKA női kézilabdacsapatának vezetőedzője. A koronavírus-járvány miatt minden mérkőzést nézők nélkül rendeznek meg a német labdarúgó Bundesliga hétvégi, 26. fordulójában. Amennyiben idén nyáron a járvány miatt nem lehetne megtartani a tokiói olimpiát, úgy a játékok egy vagy két évvel való elhalasztása lenne a legreálisabb megoldás - jelentette ki Takahasi Harujuki szervezőbizottsági tag.