ITM: A hazai fejlesztéspolitikai intézményrendszer kiválóan működik

„Imádom, amikor a jobbos bagázsnak ömlik az orra vére” - írta Facebook kommentjében Szabó Zoltán DK-s politikus, volt országgyűlési képviselő, aki nemrég került be a Fővárosi Csatornázási Művek felügyelőbizottságába. Szabó Zoltán azokra a hírekre reagált, amelyekből kiderült, hogy politikai tisztogatásba kezdett a jelenlegi újpesti városvezetés, ennek keretében pedig az Újpesti Napló önkormányzati újság több munkatársát is kirúgták. Úgy kell adni a díjakat, hogy a díjazott erre ne váljon méltatlanná - reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter a Katona József Színház volt rendezőjének zaklatási botrányára. Gothár Péter 1997-ben kapta meg az egyik legrangosabb állami kitüntetést, a Kossuth-díjat. Gulyás Gergely szerint ki kell vizsgálni a zaklatási botrány hátterét. A kormány eddig sem támogatta, és ezután sem támogatja a Demszky-korszakban bevállalt dugódíj bevezetését. A Miniszterelnökség közölte: ha Karácsony Gergely ragaszkodik a dugódíj bevezetéséhez, azt elsőként a Fővárosi Közgyűlésben, majd annak állásfoglalása után a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában és az Országgyűlésben érdemes megvitatni. Tavalyhoz képest lassul, de a korábban vártnál gyorsabb lesz Magyarország idei és jövő évi gazdasági növekedése az OECD előrejelzése szerint. Tarthatónak nevezte a 4 százalék feletti, 5 százalékot közelítő gazdasági növekedési ütemet idén Magyarországon a Költségvetési Tanács elnöke, Kovács Árpád. A kormány megkezdte egy második gazdaságvédelmi akcióterv kialakítását - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország gazdasági növekedése 2019-ben várhatóan 5 százalék körüli lesz, ez pedig akár a legjobb is lehet az Európai Unióban. Nem zár be kórházakat a kormány, ilyenről nem tárgyaltak egyetlen intézménnyel sem - mondta Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár. A politikus úgy fogalmazott: a kormánynak kórházfejlesztési tervei vannak, az a céljuk, hogy az alapvető ellátást mindenki megkapja, és lesznek nagy tudással és technikai felszereltséggel rendelkező centrumkórházak is. A tudomány ma is közös építmény, amelyen a legkülönfélébb nemzetek kutatói ugyanannak az igazságnak a megismerésén, megértésén dolgoznak - mondta Áder János köztársasági elnök a Tudomány Világfórumának budapesti megnyitóján. Öt Pest megyei tankerületi központban 16 köznevelési intézményt bővít, illetve épít a kormány 60 milliárd forintból - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Másfél éves szakmai egyeztetés előzte meg a szakképzési rendszer átalakítását - mondta a szakképzésért felelős helyettes államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Pölöskei Gáborné közölte: az elfogadott jogszabály-módosítás szerint a szakképzésben résztvevő tanárok nem közalkalmazottak, hanem munkavállalók lesznek, így a bérük is több lesz. Az uniós irányelveknek megfelelően folyamatosan növelni kell a településeken keletkező hulladék újrahasznosításának mértékét - mondta Boros Anita államtitkár. Egyedül a nemzeti intézmények képesek arra, hogy megvédjenek egy közösséget a globalizáció káros hatásaitól - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Az Európai Néppártnak meg kell erősödnie, vissza kell találnia az alapértékeihez - jelentette ki Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Néppárt új elnökének beszédére reagálva azt mondta, hatékony külső határvédelem, határkerítés nélkül az illegális bevándorlástól nem óvható meg Európa. Magyarország ez európai uniós csatlakozása óta most kapta meg a legfontosabb portfóliót - mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter üdvözölte, hogy Várhelyi Olivér lesz az új Európai Bizottság magyar tagja. A hazai fejlesztéspolitikai intézményrendszer kiválóan működik, Magyarország az uniós források lehívásának a rendelkezésre álló kerethez viszonyítva a második legjobb teljesítményt nyújtja az EU-ban - mondta Perényi Zsigmond államtitkár. Mintegy egymilliárd forint értékű kínai-magyar beruházás nyomán létrejött egészségközpontot avattak Budapesten, a Millennium Centerben. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a fejlesztés szép példája annak, hogy milyen széles területre terjed ki a magyar-kínai együttműködés. Az új Európai Bizottságnak fel kell gyorsítania a szabadkereskedelmi egyezmények tárgyalásait, Magyarország abban érdekelt, hogy minél nyitottabb legyen a világgazdaság - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Az Európába irányuló illegális migráció megállításában alapvető fontosságú az Európai Unió külső schengeni határainak megvédése - jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter Prágában, a V4-ek és Ausztria belügyi tárcavezetőinek találkozója után. Megkezdődik a muszlim hitszónok képzése a német állami felsőoktatásban, az első kísérleti projekt az osnabrücki egyetemen indul - írta az Osnabrücker Neue Zeitung című német lap. A ciprusi parti őrség egy hajója 120 szíriai menedékkérőt vett a fedélzetére a sziget délkeleti részénél - közölték hatósági források. Hetvenhárom menedékkérőt vett fel az Open Arms hajó a Földközi-tengeren. Több mint 464 ezer „nem dokumentált” afgán migráns tért haza Pakisztánból, Iránból, Törökországból és az Európai Unióból az idei évben - közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Donald Tuskot, az Európai Tanács leköszönő elnökét választotta meg elnökének az Európai Néppárt zágrábi tisztújító kongresszusán. Legalább 15 civil, köztük 6 gyerek vesztette életét a szíriai kormányerők támadásában egy menekülttábor ellen Északnyugat-Szíriában - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Három kormányellenes tüntető halt meg a biztonsági erőkkel folytatott összecsapásokban az iraki fővárosban, Bagdadban - közölték hatósági források. Peking továbbra is részmegállapodásra törekszik az Egyesült Államokkal a kereskedelmi konfliktus megoldásának érdekében - jelentette ki Kao Feng, a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője. Kína nem fogja hagyni, hogy bárki megingassa Hongkong stabil fejlődését, illetve az „egy ország, két rendszer” elvét - foglalt állást Vang Ji kínai külügyminiszter. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető elutasította Mun Dzse In dél-koreai elnök meghívását a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége puszani csúcstalálkozójára - közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség. Államellenes bűncselekmény gyanújával letartóztattak Vietnamban egy ellenzéki újságírót. Halálos baleset történt a 67-es főúton Somogyaszalónál - közölte a rendőrség. A Gazdasági Versenyhivatal 20 millió forintra bírságolta a HelloPay Zrt. készpénzmentes fizetési szolgáltatót, mivel jogsértőnek találta, hogy a társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót. Földrengést szimuláló védelmi igazgatási gyakorlatot tartanak ma Kőbányán, az Óhegy parkban, ezért forgalomkorlátozásra lehet számítani - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. Életének 85. évében elhunyt Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó. Péni István a győztestől mindössze egy tizeddel elmaradva ezüstérmet szerzett férfi légpuskában a kínai Putienben zajló sportlövő világkupadöntőben. Férfi kosárlabda EK: Legia Warszawa (lengyel) - Egis Körmend 68:78 Férfi kosárlabda BL: Happy Casa Brindisi (olasz) - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 98:92