ITM: A belföldi gáztározók tele vannak, az ellátás biztosított a téli hónapokra

Hiba lenne Karácsony Gergelyre építeni a 2022-es kampányt is - mondta Medgyessy Péter az ATV az Egyenes beszéd című műsorában. A volt szocialista miniszterelnök szerint 2022-ben is össze kell fognia az ellenzéknek, amelybe a Jobbikot is be kell vonnia. Medgyessy Péter szerint az összefogásnak értelmet is kell adni, alternatívát kell nyújtania a jelenleg kormányképtelen ellenzéknek. Szerinte az ellenzéki politikusok között nem tolonganak azok, akik alkalmasak lennének arra, hogy az országot vezessék. Külön jelöltet állít az angyalföldi MSZP és a Momentum a márciusi időközi önkormányzati választásra, mivel a két párt képtelen volt megegyezni a közös induló személyéről - írja a Magyar Nemzet. Várakozáson felüli eredményt ért el idén a családvédelmi akcióterv, fél év alatt mintegy 100 ezer igénylés érkezett különböző támogatási formákra. Januártól a legalább négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét és a nagyszülői gyedet is bevezeti a kormány. A kormány nyolc sarokpontban határozza meg az egészségügy átalakítását – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Magyarország kormánya kiemelt célnak tekinti az egészségügyi ágazat fejlesztését és az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelését. Bruttó félmillió forintos juttatást kapnak a fegyveres testületek hivatásos állomány tagjai - jelentette be belügyminiszter. Pintér Sándor közölte: a kormány célja, hogy az ország gazdasági teljesítőképességének arányában elismerje a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében tett erőfeszítéseiket. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hangsúlyozta: amit a fegyveres és rendvédelmi szervek dolgozói tesznek Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében, az mindennek az alapja, a békét és a biztonságot jelenti. Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a vasúttársaság így újabb 21 motorvonatot rendelhet 106 milliárd forint állami forrásból. A magyar gazdaság az elmúlt években jól teljesített, az eredményes gazdaságpolitikai döntések alapját számos esetben a kamara fogalmazta meg, széles vállalkozói igény alapján - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Minden eddigi rekordot megdöntött az év végi forgalom az üzletekben, a teljes kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot - mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. 60-70 ezerről 150 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma, de még további 150 ezer megváltozott munkaképességű embernek szeretnék biztosítani a lehetőséget, hogy beléphessen a munkaerőpiacra – mondta Fülöp Attila a Magyar Nemzetnek. Az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta: a kormány célja, hogy Magyarország követendő példát tudjon adni az Európai Unió más tagországai számára. Folyamatban van a 2021-ben Budapesten megnyíló „Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás szervezése - közölte Kovács Zoltán, a rendezvényért felelős kormánybiztos. Januártól már minden benzinkúton csak az E10-es jelzéssel ellátott 95-ös benzint lehet kapni. A jelzés azt jelenti, hogy az eddigihez képest kétszer annyi biokomponenst tartalmaz az üzemanyag, mint eddig. A fiatal autóknál ez nem okoz gondot, de a régebbi, ezredforduló környékén gyártott járművek tulajdonosainak érdemes tájékozódniuk, hogy használhatják-e az E10-es benzint. Bár jelentősen csökkent az EU-ba – és hazánk területére – lépő illegális bevándorlók száma a migrációs válság óta, az év végén mindössze néhány hét leforgása alatt több mint négyezer határsértőt tartóztattak fel a hatóságok - írja a Magyar Nemzet. Benjámin Netanjahu eddigi pártelnök és az izraeli átmeneti kormány miniszterelnöke elsöprő győzelmet aratott kihívója, Gideon Szaár fölött a kormányzó jobboldali Likud párt előválasztásán - jelentette a helyi média. Elfogadta a montenegrói parlament a vitatott egyházügyi törvényt, azt követően, hogy az ellenzéki képviselők verekedést kezdeményeztek, és a rendőrségnek kellett őket elvezetni. Csaknem két hónappal az előrehozott választások után megalakult a koszovói parlament, házelnöknek az ultranacionalista Önrendelkezés párt képviselőjét, Glauk Konjufcát választották meg. Angela Merkel német kancellár megpróbálja megmenteni az Európai Unió és Törökország menekültügyi megállapodását, ezért azt tervezi, hogy a következő hetekben Ankarába utazik tárgyalni Recep Tayyip Erdogan török elnökkel - írja a német sajtó. Továbbra is nagy a közösségre nehezedő migrációs nyomás - mondta Fabrice Leggeri, a Frontex EU-s határ- és partvédelmi szervezet vezetője a Die Welt című német lap hírportáljának. A török rendőrség őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20 feltételezett tagját Isztambulban. Újabb 14 katonát és rendőrt öltek meg dzsihadisták Nigerben - közölték a hatóságok. Barhám Száleh iraki elnök nem volt hajlandó kormányfőnek jelölni az Irán támogatta parlamenti tömörülés emberét, helyette inkább felajánlotta lemondását. A tokiói kormány határozata szerint Japán hadihajót és repülőgépeket vezényel a Közel-Keletre a japán kereskedelmi hajók védelmére. Japán kormánya legalább egy évvel elhalasztotta a megolvadt fűtőelemek eltávolítását a fukusimai atomerőmű két reaktorából. Az ENSZ főtitkára ismételten kifogásolta, hogy az Egyesült Államok késlekedve ad vízumot több állam - köztük Oroszország - tisztségviselőinek, ami hátráltatja munkavégzésük megkezdését a New York-i székhelyű világszervezetben. Chile elnöke szerint feltehetően gyújtogatás okozta a valparaísói tűzvészt, amelyben mintegy 250 ház égett le. Mérsékelt erősségű földrengés rázta meg Irán déli részét, a busehri atomerőmű környékét. Legalább 28 halálos áldozata van a Phanfone nevű tájfunnak a Fülöp-szigeteken, és 12 embert eltűntként tartanak nyilván - közölte az ország katasztrófavédelmi hivatala. Visszazuhant felszállás közben egy repülőgép 98 emberrel a fedélzetén Kazahsztánban. A szerencsétlenségnek legalább 15 halálos áldozata és 66 sérültje van, a sérültek közül 50-nek az állapota nagyon súlyos. Halálra gázolt a vonat egy embert Piliscsabánál - a baleset miatt Piliscsaba és Leányvár között nem közlekedhetnek a vonatok. Halálos baleset történt a 7-es főúton, Polgárdi külterületén - egy személygépjármű elütött egy kerékpárját toló férfit, aki a helyszínen életét veszítette. Jégkorong Erste Liga: Sport Club Csíkszereda - Corona Brasov 6:4; Dunaújvárosi Acélbikák - UTE 3:9 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-spusu Vienna Capitals (osztrák) 1:6 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék - HK Poprad 3:2; MAC Újbuda - HC Banská Bystrica 2:5