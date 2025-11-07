„Isten tudja, milyen bajokkal hozzák ide” – A kormány a magyarok egészségét védi az ukrán gabonától + videó
Megosztás itt:
2025. november 07., péntek 17:30
| Hír TV
A brüsszeli fenyegetés ellenére Magyarország nem nyitja meg a határt az ukrán mezőgazdasági termékek előtt. A Híradóban Nagy István agrárminiszter megerősítette: a kormány a józan ész alapján a magyar gazdák és a fogyasztók érdekeit védi, mivel az ukrán áru ellenőrizetlen és egészségügyi kockázatot jelent.
A Blair House egy rendkívül fontos és nagy múltú épület Washington D.C.-ben, amelyet gyakran az Egyesült Államok elnökének hivatalos vendégházaként emlegetnek és hatalmas megtiszteltetés, ha valakit itt szállásolnak el. Pontosan ez történt most Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.