Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 07. Péntek Rezső napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

„Isten tudja, milyen bajokkal hozzák ide” – A kormány a magyarok egészségét védi az ukrán gabonától + videó

2025. november 07., péntek 17:30 | Hír TV

A brüsszeli fenyegetés ellenére Magyarország nem nyitja meg a határt az ukrán mezőgazdasági termékek előtt. A Híradóban Nagy István agrárminiszter megerősítette: a kormány a józan ész alapján a magyar gazdák és a fogyasztók érdekeit védi, mivel az ukrán áru ellenőrizetlen és egészségügyi kockázatot jelent.

  • „Isten tudja, milyen bajokkal hozzák ide” – A kormány a magyarok egészségét védi az ukrán gabonától + videó

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó

Orbán Viktor: Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora

Felköszöntötték Kerkezt a Liverpool-szurkolók a nagy napon: nem erre az ajándékra vágyott

Íme a klasszikus bundáskenyér olasz testvére, ilyen finomat még nem ettél

Megtalálták a kislányt, aki a kutyájával tűnt el Bárról

Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen

Így lesz újra egészséges a májad: egyszerű lépések a mindennapokra

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

További híreink

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

Dollármilliárdos alku Washingtonban: Orbán Viktor bebetonozza Magyarország energiafüggetlenségét?

Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson
2
Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet
3
Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó
4
„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó
5
Exkluzív élő közvetítés: Donald Trump és Orbán Viktor találkozója + videó
6
Néhány nyugati médium végre említést tett Orbán Viktor washingtoni látogatásáról + videó
7
Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat
8
Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés
9
Ferencvárosi diadal az Európa-ligában
10
A kormány ismét belenyúl az árakba – ezekkel bővül az olcsóbb élelmiszerek köre

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!