Ismét vaddisznók röfögtek a nógrádi megyeszékhelyen

Megosztás itt:

A vaddisznókat szombat reggel sikerült lencsevégre kapni a városban, de mint azt olvasónk jelezte, vasárnap este is egy egész csordát látott a megyeszékhelyen barangolni. Bár az elmúlt évben nem igazán lehetett a vaddisznókkal találkozni, mégsem ez az első alkalom, hogy az állatok a város utcáin röfögtek vidáman.

Szabó László, a Nógrád Megyei Vadász Szövetség elnöke, az OMVK Nógrád Megyei Területi Szervezetének titkára portálunknak meg is erősítette, hogy nem annyira meglepő és nem is ez az első alkalom, hogy a vaddisznók megjelennek az erdő melletti városrészen.

– Sok esetben ezeken a területeken keresnek nyugalmat, ugyanis az erdőben most rengetegen vannak, mert a napokban beindult a gombaszezon. Ez egyébként is veszélyes, ugyanis elkezdődött a szarvasbőgés is, sok vadász van odakint. Éppen ezért nem javasolt letérni a turista útvonalakról – hívta fel a figyelmet Szabó László.

Hozzátette: vannak vaddisznók, akik a város közelében lévő erdőszéleken élnek és olykor betévednek a településekre. Sokan pedig etetik őket, akár még szeméttel is. Ezt nem szabad, mert odaszoknak és hiába viszi el az állatokat a vadásztársaság, ugyanúgy visszatérnek, mert már magukénak érzik azt a helyet.

A szakember korábban azt is elárulta, hogy az önkormányzatok kérnek segítséget a leggyakrabban a belterületen kóborló vadak eltávolítása miatt. A vadászok ilyenkor mindent megtesznek azért, hogy az állatnak ne essen baja. Az engedéllyel rendelkezőknek nem szabad kilőni a vadat. Az csak a legvégső esetben, nyomós indok esetén jöhet számításba. Ilyen például, ha a vad súlyosan megsérült, vagy a többszöri elszállítás és szabadon engedés után is folyamatosan visszatér az épített környezetbe, kárt okozva ezzel a lakóknak. Ez utóbbi eshetőséget szigorú rendelet rögzíti.

Nemrégiben a salgótarjáni Pécskő üdülőövezetben is lencsevégre kaptak egy vaddisznót, aki heteken keresztül – tölténnyel a fejében – sétálgatott a környéken. A helyiek arról számoltak be, hogy az állat szelíd és nyugodt volt, nem bántott senkit.

Az eredeti cikk IDE kattintva olvasható.

Nool.hu