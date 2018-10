Ismét támad az LMP-s etikai bizottság, ezúttal Ungár Péter a célpont

A párt elleni támadásnak véli az LMP szóvivője az Ungár Péter ellen indított etikai vizsgálatot. A párt elnökségi tagja viszont viccet csinál belőle. Egy Facebook-bejegyzésben azt írja: tervei közt szerepel etikai bizottság néven létrehozni egy kocsmát. Október 20-án kongresszust tart az LMP, ahol szerintük rendezni lehet a belső feszültséget. A tisztújításon új női társelnököt is választanak majd.

Az LMP egykori miniszterelnök-jelöltje ellen pártjából az áprilisi választások után többen is etikai vizsgálatot kezdeményeztek. Szél Bernadett október elsején kilépett a pártból, de távozása után a belső feszültség maradt.

Az utóbbi időben Ungár Péter ellen folynak vizsgálatok. Legutóbb úgy tudni egy újpesti képviselőjük jelentette fel az LMP elnökségi tagját, azért, mert a Mészáros Lőrinc köréhez tartozó Takarékbank 5,7 milliárd forintos tulajdonrészt vásárolt az Ungár érdekeltségében lévő családi cégben.

Az LMP-s politikus láthatóan nem veszi komolyan az ellene folyó vizsgálatot. Egy vasárnapi Facebook-bejegyzésében azzal viccelődik, hogy etikai bizottság néven nyit majd egy kocsmát Szombathelyen, ahova várja a pultosok jelentkezését.

„Én még úgy számolok, hogy nagyon sokáig leszek az LMP tagja és a jelenlegi ráta szerint ez egy havi 6-7 etikai vizsgálatot fog jelenteni, gondolom ez a nyilatkozat is önmagában egy etikai vizsgálatot fog magával hozni, úgyhogy amikor megvan a kazetta, akkor azt mély tisztelettel az eb@lehetmas.hu-ra a Hír TV elküldené, az megkönnyítené ezt az ügyet, hogy ne kelljen nekik külön beadványt készíteni” – mondta Ungár.

Az LMP társelnök-jelöltje, Demeter Márta rövid választ adott arra a kérdésre, hogy a vezető beosztású kollégái ellen folytatott hasonló etikai vizsgálattól tart-e: „nem!”

A párt szóvivője az LMP és Ungár Péter elleni támadásnak minősíti a vizsgálatot. „Ez egy külső támadás, ami elindult Ungár Péter és az LMP ellen, sajnálatos módon ez a párton belül gellert kapott és etikai bizottsági beadvány formát is nyert. Ezt nagyon sajnálatosnak tartjuk. Miközben az is igaz, hogy kérdés, hogy Ungár Péter öröklött cégében ilyen gazdasági viszonyok vannak, ezt a kérdést kezelni kell, Péter partner ennek a kérdésnek a rendezésében, nem az etikai bizottságra tartozik, az országos politikai tanács és az országos elnökség is már foglalkozik ezzel a kérdéssel, ez a kérdés meg fog oldódni” – mondta Kanász-Nagy Máté.

Kanász-Nagy Máté szerint a kérdés megnyugtató rendezésére az október 20-i pártkongresszus ad majd lehetőséget, ami után szerinte új fejezet nyílik az LMP életében.