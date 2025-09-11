Ismét sértegették a Hír TV munkatársát a Tisza Párt szimpatizánsai + videó

Megosztás itt:

A szimpatizánsok mellett a párt emberei is elveszítették a kontrollt vasárnap. Ruszin-Szendi Romulusz a Mandiner munkatársát lökdöste a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. Ruszin-Szendi Romulusz viselkedése elfogadhatatlan - így reagált a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter: "Az hogy egy kérdezni akaró riportert lökdössenek és ehhez a sajtónak ne legyen egyetlen szava sem, mindegy hogy milyen oldali, úgy hogy ezt a Tisza Párt második, harmadik embere teszi Ruszin-Szendi Romulusz, immáron nem is olyan nehéz súlyban zsírleszívás után de mégis, ez szerintem nem elfogadható."

Magyar Péter politikai színrelépése előtt nem volt ilyen agresszió a magyar belpolitikában - reagált a kormánypártok kommunikációs igazgatója szerdán a Harcosok órájában.