Ismét össze-vissza beszélt Márki-Zay Péter

A DK még mindig tagadja, hogy Brüsszel a migránskvóta bevezetésére készül

Nincs, és nem is lesz migráns-kvóta- állítja még most is a DK. Rónai Sándor, a Gyurcsány-párt európai parlamenti képviselője azok után is tagadta, hogy Brüsszel a migránsok szétosztásra készülne, hogy az uniós belügyminiszterek tanácsa a múlt héten a kvóta bevezetéséről döntött.