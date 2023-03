Ismét ment az adok-kapok a pártok között az Országházban

Megosztás itt:

Az egész nyugati világ felkapta a fejét, hogy van itt valaki más is, Orbán Viktoron kívül. Tudom, hogy ez nem tetszik önöknek, de akkor is így történt. Hogy Magyarország nem egyenlő az Orbán-rendszerrel, hogy van itt egy tisztességes Európai elköteleződésű baloldali erő... - az újságíróból avanzsált politikus így ecsetelte hosszasan Dobrev Klára nagy-britanniai találkozóját és azt is, hogy az egyetlen ellenzéki alternatívának az úgynevezett árnyékkormányt tartja.

Akkor nézzük meg, hogy mit képvisel a brit árnyékkormány, mondjuk hármat. Fegyvereket küldenének a háborúba, aktív genderpolitikát folytatnak és támogatnák a migrációt. Ez azt jelenti, hogy a magyar árnyékkormány is ehhez csatlakozna, igazából politikai értelemben már meg is tette. Ez nem az a csomag, amire Magyarországnak szüksége van, ezért ez a politika maradjon is az árnyékban

- reagált Dömötör Csaba államtitkár.

Hozzájárulás Finnország NATO-csatlakozásához

182 igen és 6 nem szavazattal a magyar Országgyűlés megszavazta Finnország NATO-csatlakozásának támogatását. Magyarország a parlamenti indítvánnyal immár hivatalosan is hozzájárul ahhoz, hogy az eddig semleges Finnország csatlakozzon a katonai szövetséghez.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban jelezte: a képviselőcsoport részéről elhárultak az akadályok és aggályok a lépés támogatása elől, később Törökország is bejelentette teljes támogatását.

A svéd csatlakozásról még nem döntött a magyar parlament.