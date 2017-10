Ismét megijedt a népszavazásról a kormány

Hiába gyűjtötték össze a szükséges számú aláírást, mégsem lett népszavazás a budapesti olimpiáról. Azóta is vontak már vissza intézkedéseket, csak hogy ne indulhasson referendum a kormánypártok számára kedvezőtlen témában. Úgy tűnik a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésének ügyében is ehhez a módszerhez folyamodnak. A Fidesz frakcióvezetője már jelezte: támogatnának egy olyan javaslatot, amely alapján össze kellene vetni a hatósági adatokat, a politikusok által beadott dokumentumokkal. Erre vonatkozott a népszavazási kezdeményezés is.

A kormánypártok arra hivatkoznak, hogy társadalmi konszenzus van a kérdésben, de a megoldáshoz nem kell referendum. „A Fidesz még egyszer sem ijedt meg semmilyen népszavazási kezdeményezéstől. A Fidesz következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy az emberek pártján áll. Minden olyan kérdésben, amelyben láthatóan egy olyan konszenzus alakul ki amely a társadalom többségének az álláspontját képviseli abban természetesen mi ennek az álláspontnak az elfogadásárt képviseljük. Ez nem valamiféle megfutamodás” – mondta Puskás Imre, a Fidesz szóvivője.

A Jobbik arra emlékezetet: amíg nem kapott zöld utat a népszavazási kezdeményezés, minden hasonló ellenzéki javaslatot lesöpörtek az asztalról. „A Fidesz nem azért akarja támogatni most a vagyonnyilatkozati rendszer megváltoztatását, mert ő ezen változtatni szeretne, hanem egyszerűen csak fél a népszavazási kezdeményezéstől. Hiszen a népszavazás az nem egy közvélemény-kutatás, egy népszavazás az nem egy nemzeti konzultáció, ahol meg lehet hamisítani az adatokat. Egy népszavazásnál konkrétan elmondanák arról a kérdésről is a véleményüket az emberek és arról is, hogy mennyire értenek egyet a Fidesz politikájával” – mutatott rá Szilágyi György, a párt országgyűlési képviselője.

Az LMP-nek is több javaslata volt a politikusok ellenőrizhetőségével kapcsolatban, most még nem döntöttek, hogy beadnak-e újabb módosítást. „A fideszes képviselők ezt eddig is megszavazhatták volna, soha nem éltek a lehetőséggel, pontosan ezért nem is valósult meg ennek a törvénynek a lefolytatása. A konkrét népszavazással kapcsolatban pedig az LMP-nek a megfelelő testületei fognak döntést hozni” – mondta Demeter Márta, a párt országgyűlési képviselője.

A Hír TV által megkérdezett politikai elemző szerint a Fidesznek nem jönne jól egy népszavazás a választás előtt. „Népszavazásokkal kapcsolatban a kormányzati politika leginkább kockázatminimalizálási politikát folytat. Racionális a Fidesz részéről, hogy a választási kampányban nem emeli meg lényegében a tétet, nem mobilizálja az ellenzéki szavazókat, nem hagy olyan témát az ellenzék számára, ami tartósan befolyásolja, vagy meghatározza, vagy jelen van a politikai és média napirenden. És különösen nem olyan témát, ami adott esetben még győzelemre is vihető az ellenzék részéről” – fejtette ki Böcskei Balázs.

A második és harmadik Orbán-kormány alatt csak egyszer írtak ki országos népszavazást. Ez a kormány által kezdeményezett és végül eredménytelenül zárult kvótanépszavazás volt.