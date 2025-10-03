Keresés

2025. 10. 03. Péntek
Belföld

Ismét megfenyegette a Fidesz politikusait Magyar Péter + videó

2025. október 03., péntek 12:16 | HírTV
fenyegetés Tisza Párt Magyar Páter

Tisza Párt elnöke beismerte, hogy győzelmük esetén átalakítanák - a többi között - az igazságszolgáltatási rendszert, a kormánypárt politikusai pedig szerinte vagyoni megtorlásra is számíthatnak.

  • Ismét megfenyegette a Fidesz politikusait Magyar Péter + videó

A Tűzfalcsoport tett közzé nemrégiben egy videót, amiben Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogyha hatalomra kerülnek, átalakítják az igazságügyi rendszert. Majd arról is lerántotta a leplet, hogy egy olyan csoporttal állnak kapcsolatban, akik a Lengyelországban végbement változásokban is részt vettek.

Magyar Péter a HírTV-nek megerősítette, hogy valóban átalakításokat terveznek, arról azonban már hallgatott, hogy például az igazságszolgáltatásban a lengyelországi példát vennék-e alapul.

A Fidesz politikusait viszont megfenyegette.

Magyar Péter: Nem tudom, hogy milyen az a lengyel példa, sok mindent át szeretnénk alakítani igen, például, hogy ne Magyarország legyen a legkorruptabb és legszegényebb ország...

Riporter: Igazságszolgáltatást is átalakítanák?

Magyar Péter: Nyilván vannak olyan igazságszolgáltatási jogszabályok, amiket át szeretnénk alakítani.

Riporter: Mit tennének meg?

Magyar Péter: Például létre fogjuk hozni a nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalt, ahol nagyon sok fideszes politikus lesz ügyfél.

 

 

 

 

Propaganda és álhírgyár: Juhász Péter, Látó János és a Tisza Párt aktivistája - a félőrült „Zsolti bácsi” karakterének létrehozója

 Egészségügyi tanácsok, foci-szidalmazás, Azahriah és gyűlölködés: Látó János, akinek épelméjűsége is megkérdőjelezhető, a Tisza Párt online agitátoraként működik. A férfi rendszeresen támadja Orbán Viktort és jobboldali közéleti szereplőket, és megosztja Magyar Péter házi médiájának, a kontroll.hu-nak az anyagait. Az álhírbotrány főszereplője ma a Tisza Párt kampányát segíti.

