Ismét medve ólálodik Pest vármegye határában + videó

Egy fénykép készült, méghozzá egy természetjáró részéről, ez egy távoli, felvétel amiből valószínűsíthető csak hogy medvét láttak. Mi ara gondolva, hogy hét évvel ez előtt valóban járt aszód külterületén medve, nem is egy talán hanem kettő is, ugyanazokat, ugyanazt az eljárást követtük, mint két évvel ezelőtt is, egyrészt tájékoztattuk a lakosságot, a facebookon, másrészről pedig a medve veszélyről tájékoztató táblákat helyeztünk ki. - mondta Aszód polgármestere, Pénzes Tibor Szabolcs.

