Ismét lehet pályázni a zöld pénzügyi tudományos díjakra és a zöld pénzügyi tudományos kutatási kezdeményezés elismerésére

Az MNB kifejtette: a klímaváltozás és az ökoszisztémák sérülékenysége hat a pénzpiacokra és a gazdaság egészére is, így ezeknek is tekintettel kell lenniük a fenntarthatósági szempontokra. A pénzügyi szakma megújulásának része a közgazdaságtudomány és a természettudományok közti mélyebb együttműködés, az adatelemzések új módszertanának kialakítása, új szakpolitikai eszközök kidolgozása. Ahhoz, hogy ehhez kellő szakértőgárda álljon rendelkezésre, szükség van a tudományos világ és az MNB közti szinergiák fejlesztésére is. A jegybank e szakmai elismeréseivel ehhez kíván hozzájárulni - közölték.

A közlemény kitér arra is, hogy a Nemzetközi Zöld Pénzügyi Életműdíj átadására idén nem kerül sor, mivel ezentúl azt kétévente, minden páratlan évben ítéli oda az MNB. E díjat egyébként olyan külföldi szakember kaphatja, aki világviszonylatban is meghatározó, úttörő jelentőségű kutatási eredményekkel járult hozzá a fenntartható fejlődéshez.

A Zöld pénzügyi tudományos kutatási kezdeményezésre olyan kutatási tervvel lehet nevezni, amely aktuális, a zöld pénzügyek területéhez kapcsolódó, tudományos igényességű kutatási programot fogalmaz meg. Kutatási tervet magyar állampolgárságú kutató, magyarországi székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmény vagy több magyar állampolgárságú kutatóból álló, jogi személyiséggel nem rendelkező kutatócsoport nyújthat be. A jegybank az elismerést három helyezés és egy különdíj formájában adja ki. E díjakon felül - amennyiben a jegybanki hasznosulás ezt indokolja - az MNB anyagilag hozzájárulhat az adott kutatási terv megvalósításához is.

