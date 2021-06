107 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt, 9 beteg elhunyt. Az 5,375 millió oltásra regisztrált 92 százaléka már megkapta a vakcinát. Már 32 ezer 12–15 éves gyereket regisztráltak az oltásra. A kormány a Mahart segítségével mentesítő hajójáratot indít a Lánchíd pesti és budai hídfője között. Pártfinanszírozási és adatvédelmi szabályokat is sérthet a baloldali pártok adománygyűjtése az előválasztási kiadások fedezésére – Magyar Nemzet. Karácsony Gergely elismerte, hogy valótlanságokat állított egy török televíziónak adott interjúban tavaly év végén. A főpolgármester a Hír TV-nek azt mondta, hogy a kampányában megígért Városháza parkot valóban nem alakították még ki, ahogy Budapest közlekedési változtatásairól sem egyeztettek minden szervezettel. Covid-áldozatokon viccelődött az MSZP-s Korózs Lajos. A szocialista képviselő az ATV-ben arra utalt, hogy sok hónappal ezelőtt már megmondta, hogy véleménye szerint minden oltás jobb, mint a lélegeztetőgép, mert - ahogyan fogalmazott - sokkal nehezebb túlélni a lélegeztetőgépet. Sem az óvodában, sem az iskolában nincs helye a homoszexuális propagandának - hangsúlyozta a Volner Párt elnöke. Magyarországot hosszú távon nem lehet a függetlenség ellenében kormányozni - mondta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára az 56-os vértanúk emléknapján rendezett ünnepségen. Orbán Balázs hangsúlyozta: Nagy Imre újratemetése több volt, mint egy baloldali politikus rehabilitálása, hiszen ezután a nemzeti függetlenség újra valós, elérhető céllá vált. Nézőpont Intézet: Orbán Viktor megalakíthatná ötödik kormányát, ha most vasárnap lennének a választások. Orbán Viktor miniszterelnök a gazdasági újraindításról és az európai politikai változásokról tárgyalt Wolfgang Schüssel korábbi osztrák szövetségi kancellárral a Karmelita kolostorban. Meg kell őrizni a nyelvi, kulturális sokféleséget a világ minden nemzete javára - mondta Áder János köztársasági elnök a Finnugor Világkongresszusra küldött videóköszöntőjében. Vlagyimir Putyin orosz elnök megérkezett Genfbe, ahol Joe Biden amerikai elnökkel tárgyal. A csúcstalálkozó eredményeként a felek nem számítanak komoly áttörésre, de remélik, hogy a két ország kapcsolata stabilabb és kiszámíthatóbb lesz. Egyelőre nincs sok remény az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatok javulására - jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. 60 millió egydózisú kínai vakcinát vásárol Brazília, ahol egy nap alatt ismét 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Szlovéniában hivatalosan véget ért a járványhelyzet, de a korlátozások továbbra is fennmaradnak. Kiújultak a harcok Izrael és a Hamász között, miután 25 zsidó településen okoztak tüzet gyújtószerkezettel felszerelt léggömbök. Több százan gyűltek össze Szanaában, Jemen fővárosában, hogy végignézzék három, gyerekek elleni bűncselekmények miatt elítélt férfi nyilvános kivégzését. Húsz holttestre bukkantak egy használaton kívüli aranybányánál a Dél-afrikai Köztársaságban. Rekordmeleg sújtja az Egyesült Államok délnyugati részét: az arizonai Phoenixben 47 Celsius-fokot mértek. Egy 59 éves tököli férfit gyanúsít a rendőrség a szigetszentmiklósi olajszennyezés ügyében. Új, MAN típusú csuklós buszok állnak forgalomba Pest és Komárom-Esztergom megyében. Egymással szemben haladt két személyvonat Mosonmagyaróvár térségében, a szerelvényeket egymástól 700 méterre állították meg, baleset nem történt. Lezárták a Lánchidat és környezetét a gyalogos és a közúti forgalom elől az átkelő felújítása idejére, várhatóan másfél évre. BKK: Módosul a 2-es, a 2M és a 24-es villamosok közlekedése hétvégén garanciális javítások miatt. Labdarúgó Eb: Nagyot küzdött, de kikapott a magyar válogatott, Magyarország–Portugália 0-3. Labdarúgó Eb: Franciaország–Németország 1-0. Az Újpest FC a liechtensteini Vaduz ellen kezd a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában.