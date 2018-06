Ismét külföldön terjeszkedik Mészáros Lőrinc

Újabb négy szállodába és egy élményfürdőbe vásárolta be magát Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége: a felcsúti milliárdos birodalma két osztrák és egy montenegrói szállodával, valamint a szegedi Hotel Forrással és a Napfényfürdővel bővült – a tranzakciót a Konzum jelentette be a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A cég egyúttal azt is közölte, hogy 60 milliárd forint fölé növelik a társaság saját tőkéjét. Mészáros Lőrinc cége az elmúlt fél évben 18 belföldi és 5 külföldi szálloda tulajdonjogát szerezte meg.