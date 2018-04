Megérkezik a tömeg a Szabad sajtó útjára

hirdetés

19.02

Teljes szélességében megtelt a kijelölt útvonal a tüntetőkkel, több tízezer embert becsült meg a Hír TV tudósítója. Ismét a miniszterelnök távozását követelik a demonstrálók, akik molinókat tartanak a magasba. A menet vége még mindig a Bajcsy-n van.

18.54

Lassan a Bajcsy-Zsilinszky útnál jár a tömeg eleje, egyre többen vannak a demonstrálók. Messze még az Erzsébet híd.

18.44

Sokan vannak, békésen halad a tömeg az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez, ahol majd a beszédeket mondják. Többen a pártok molinóit tartják fel az égbe. Szól a zene.

18.17

Megindult a tömeg az Alkotmány utcából a Szabad sajtó útjához. Több ezren lehetnek a becslések szerint.

18.05

A Kossuth téren nincsen tömeg, az Alkotmány utca viszont már szinte tele van a 18 órás kezdésre, jelentette a Hír TV tudósítója a helyszínről. Több politikus is feltűnt a tömegben, a DK, a Jobbik és a Momentum is képviselteti magát. A szervezők most igyekeztek konkrétabb célokat megfogalmazni, így az a céljuk, hogy „Fidesztelenítsék” a magyar sajtót, ami erősen kormánypárti túlsúlyban van.

19.22

A tüntető tömeg eleje lassan a Szabad sajtó útjára érkezik, miközben a vége még csak Bajcsy-Zsilinszky úton halad.

Előzmények:

• Nagy bejelentésre készülnek a szombati, kormányellenes tüntetés szervezői. A Kossuth térre, ahogyan a múlt héten is, most is tízezreket várnak.

• Csaknem hetvenezren érdeklődnek a Mi vagyunk a többség nevű csoport szombati kormányellenes tüntetése iránt a Facebookon. A múlt hétvégi első demonstráción tízezrek vonultak a Kossuth térre, hogy megmutassák: bár a Fidesz tábora a legnagyobb kisebbség, a többség nem kér Orbán Viktor kormányából.

„A választások tisztaságát rengeteg dolog sértette, a legfontosabb probléma azonban a Fidesz közpénzből épített pártmédiája, a sajtószabadság korlátozása. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy az ügyészség a fideszes bűnözőket is üldözze, az ellenzéki pártok pedig ne egymást támadják, hanem működjenek együtt a Fidesszel szemben!” – írják.

_____________________________

