Ismét halálos rakétatámadás érte az ukrajnai Zaporizzsját + videó

Halálos csapást mért Oroszország az ukrajnai Zaporizzsja régióban. A dróntámadásban egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek, illetve lakóházak és ipari létesítmények rongálódtak meg. Közben Ukrajna ismét orosz olajfinomítókra mért csapást péntek éjjel. Az ukrán elnök továbbra is biztonsági garanciákat követel szövetségeseitől.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A minőségi ételek és alapanyagok mellett előadásokkal és workshopokkal is várja az érdeklődőket szeptember 13-án és 14-én Tatán, az Esterházy-kastély parkjában a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) rendezvénye.
Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán szombaton.