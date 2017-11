Ismét fenyegetőztek a kormányközeli aktivisták

Vérszemet kaptak a nemzeti konzultáció agitálásával megbízott aktivisták: nemcsak Weszely Ernő vak zongoristát érte inzultus, egy Pest megyei település lakóját is megfenyegették. A férfit még hétfőn keresték meg, azután jelezte a történteket, hogy a sajtóból értesült a zenész elleni támadásról.

Fideszes aktivisták keresték fel Józsefet tinnyei otthonában, arra voltak kíváncsiak, hogy válaszolt-e a nemzeti konzultációs kérdésekre.

– Mondom, én nem töltöttem ki, eldobtam a kukába, mert engem nem érdekel. Akkor elkezdett a hapsi jó hangosan üvöltözni velem. – Miket mondott? – Hát, hogy „ilyen emberek, nyugdíjas maga is”. Azt mondja, most adja Orbán a sok pénzt. Mondom, az jogos volt, mert nem rajta múlott ez, hanem a törvényben volt. Erre elkezdte rángatni a kerítést.

József fenyegetve érzi magát, ezért sem merte teljes névvel vállalni az interjút.

Nemrég Weszely Ernőre támadtak rá saját lakásának ajtaja előtt kormányhű aktivisták, miután az idős, vak zongoraművész közölte velük, hogy a kukában landolt a nemzeti konzultációs kérdőív. Bár az előadó pártot meg sem nevezett az üggyel kapcsolatban, a Fidesz hazugságnak nevezte a történteket, arra hivatkozva, hogy a művész lánya az LMP kommunikációs tanácsadója.

– Szó szót követett, ott gesztikuláltak előttem és természetesen volt egy laza migránsozás is.

– Az hogyan?

– Hogy én is az az ember vagyok, aki azt szeretné hogy ezt az országot ellepjék az arabok, sőt még azt is mondták, hogy a feketék. Nem tudom, hogy az arabok között mennyi a fekete.

– Vagy a feketék között az arab…

– Igen, na mindegy. Akkor ezt jól megbeszéltük, és közben gesztikuláltak előttem, majd egy pillanatra meghúzta a hajamat az egyik, a másik a fülemet.