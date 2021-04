Videó! Ismét! Ezúttal Gödöllőnél csapódott bele a közutasok járművébe egy autó

” Kollégáinkat és a munkaterületet biztosító energiaelnyelő berendezésünknek ütközött egy személyautó. A balesetben szerencsére nem sérült meg senki. ” – közölte a Magyar Közút Instagram oldalán.

” Itt is, mint minden más gyorsforgalmi úton számos figyelmeztetést helyeztünk ki: jóval a munkaterület előtt a pálya fölött található digitális kijelzőn szerepelt, hogy munkaterület következik, két lépcsőben 100, illetve 80 km/órára vettük le a sebességet az előjelző autóinkkal, ráadásul munkavégzésre és sávelfogyásra figyelmeztető táblák is kint voltak.

Ennek ellenére a felvételen jól látszik, hogy a belső sávban nagy tempóval halad a balesetet okozó jármű, mondhatni szerencsére még talán az utolsó pillanatban észrevette az energiaelnyelő modult, így annyira le tudott fékezni, hogy ne legyen nagyobb baj az ütközésből.

Bár helye és ideje is lett volna kikerülni vagy átsorolni a külső sávba… A modul ellátta feladatát, megvédte kollégáinkat és az autó fiatal utasait is. De történhetett volna sokkal nagyobb baj is!

Főleg annak tudatában, hogy információink szerint sem a sofőrnek, sem az autóban ülő többi fiatalnak nem volt jogosítványa… “

– tette hozzá a közút a posztban.

A balesetről készült videó itt érhető el:



https://www.instagram.com/p/CONg9WjhuBG/

Hír TV