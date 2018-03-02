2018. március 3.,
szombat, Kornélia napja

Ismét elsétált a sajtó kérdései elől a miniszterelnök

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2018. március 2., péntek 19:50, frissítve: péntek 20:36

Orbán szerint a romák Miskolc bevándorlói

Hír TVOrbán szerint a romák Miskolc bevándorlói

A miniszterelnöktől az országos sajtó hiába vár magyarázatot a borsodi romák lemigránsozására. Orbán Viktort Jászfényszarun – ahol egy gyáravatón a fideszes Pócs János mellett kampányolt – hiába kérdeztük miskolci kijelentéséről.

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